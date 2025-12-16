Language
    लखनऊ के दुबग्गा और सैरपुर में 87 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, LDA की टीमों ने ढहाया

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:05 PM (IST)

    एलडीए की प्रवर्तन टीमों ने मंगलवार को दुबग्गा व सैरपुर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कार्रवाई किया है। 87 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही आठ अव ...और पढ़ें

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की प्रवर्तन टीमों ने मंगलवार को दुबग्गा व सैरपुर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कार्रवाई किया है। 87 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही आठ अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-चार व जोन-सात की टीम ने की।

    प्रवर्तन जोन-सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया, दिलीप मिश्रा, बाबूलाल, सईद मुईनुद्दीन, दस्यु कुमार व अन्य द्वारा दुबग्गा के जिल्हापुर मौरा में चार अलग-अलग स्थानों पर 82 बीघा क्षेत्रफल मेें प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही इन चारों अवैध प्लाटिंग को अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

    प्रवर्तन जोन-चार के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया, अमित सिंह, नीरू सिंह, पर्वत कुमार, उदयराज यादव, मेसर्स नीलकंड प्रापर्टीज व अन्य द्वारा सैरपुर के पश्चिम गांव में चार अलग-अलग स्थानों पर पांच बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए बिना की जा रही इन चारों अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया।