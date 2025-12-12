Language
    हॉस्टल और PM एकता मॉल का तेजी से हो निर्माण', मुख्य सचिव बोले- वसंत कुंज कॉरिडोर को समय से पहले करें पूरा

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:32 AM (IST)

    मुख्य सचिव एसपी गोयल ने आगरा, वाराणसी, लखनऊ में पीएम एकता माल और लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद में बन रहे श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावास निर्मा ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने आगरा, वाराणसी, लखनऊ में निर्माणाधीन पीएम एकता माल और लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद में बन रहे श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावास निर्माण की धीमी रफ्तार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की बैठक में प्रमुख विकास योजनाओं की समीक्षा में उन्होंने समय-सारिणी को संशोधित करते हुए कार्यस्थलों पर जरूरत के अनुसार मैनपावर बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि तय समय पर कार्य पूरा हो सकें।

    मुख्य सचिव ने पीएम मित्र पार्क परियोजना का कार्य मार्च 2026 से पहले पूरा कराने, श्रावस्ती में इंटरप्रिटेशन सेंटर के निर्माण, बटेश्वर में पर्यटन विकास कार्यों में भी तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। उन्हें बताया गया कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लखनऊ-हरदोई में बाउंड्री वाल 70 प्रतिशत, कार्यालय स्थल का नवीनीकरण 45 प्रतिशत, गेट काम्प्लेक्स 20 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

    टेंडर जारी करने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश जल निगम

    पार्क के अंदर 132 केवी रिसीविंग सब-स्टेशन, 26 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए ठेकेदार को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जा चुका है। दौलतगंज एसटीपी से टरशियरी ट्रीटमेंट प्लांट तक 29.5 किलोमीटर इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई लाइन, गोमती नदी से प्रस्तावित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक 16.7 किलोमीटर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई लाइन, पार्क के अंदर छह ट्यूबवेल के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) ठेकेदार चयन के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी में है।

    गोयल ने लखनऊ मेट्रो के चारबाग से वसंत कुंज (कारिडोर-1बी) को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के निर्देश पर बताया गया कि परियोजना के लिए लोक निर्माण विभाग से एनओसी मिल गई है। भू-तकनीकी (जियो-टेक्निकल) और स्थल से संबंधित (टोपोग्राफिकल) सर्वे पूरा हो चुका है।

    डिटेल डिजाइन कंसल्टेंट के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। आगरा मेट्रो परियोजना की भौतिक प्रगति 64.1 और वित्तीय प्रगति 62.1 प्रतिशत हो चुकी है। चार भूमिगत स्टेशनों के लिए सुरंग बन गई हैं। एलिवेटेड खंड के तीन स्टेशनों का निर्माण जारी है। परियोजना पर ट्रेन टेस्टिंग और ट्रायल रन जनवरी 2026 से शुरू करने की योजना है।

    2026 तक पूरा करने का लक्ष्य

    कानपुर मेट्रो परियोजना में कानपुर सेंट्रल से ट्रांसपोर्ट नगर तक भूमिगत खंड (दो स्टेशन) की प्रगति 82 प्रतिशत है। इसे 15 अप्रैल, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन की फिनिशिंग हो रही है। बारादेवी से नौबस्ता तक एलिवेटेड खंड (पांच स्टेशन) 30 जनवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर ट्रेन टेस्टिंग और ट्रायल रन जनवरी से मई 2026 के बीच प्रस्तावित है।

    श्रावस्ती में 76.21 करोड़ रुपये से इंटरप्रिटेशन सेंटर, एंट्रेंस गेटवे पिलर्स, 1.32 किलोमीटर पैदल पथ, स्ट्रीटस्केप, बुद्धवनम लैंडस्केप गार्डन, टूरिज्म काम्प्लेक्स में डारमेट्री का निर्माण हो रहा है। बटेश्वर परियोजना में टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर सह प्रसाद मंडपम (कैफेटेरिया ब्लाक), नटराज प्रांगण, शंभु शांति वाटिका और पूरी साइट का विकास कार्य कराया जा रहा है।