लेखक मनोज मुंतशिर की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदिपुरुष फिल्म पर विवाद मामले में दाखिल दो जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने फिल्म के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर को पक्षकार बनाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उन्हें नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की बेंच ने दिया है।

मनोज मुंतशिर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आदिपुरुष फिल्म को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदिपुरुष फिल्म पर विवाद मामले में दाखिल दो जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने फिल्म के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर को पक्षकार बनाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, उन्हें नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। बुधवार को होगी मामले की सुनवाई यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कुलदीप तिवारी व नवीन धवन की याचिकाओं पर पारित किया है। इसके साथ ही न्यायालय ने मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है, साथ ही केंद्र सरकार व सेंसर बोर्ड से मामले में निर्देश प्राप्त कर, न्यायालय को अवगत कराने का आदेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को दिया है।

Edited By: Abhishek Pandey