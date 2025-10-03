यूपी में इंस्पेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मी के सिर में क्यों मारा वाइपर? खूब हुई गाली-गलौज

लखनऊ के खरगापुर में एक स्वास्थ्य कर्मी रवींद्र शुक्ला की कार से इंस्पेक्टर की गाड़ी टकरा गई जिसके बाद रवींद्र ने इंस्पेक्टर के घर जाकर मारपीट की। गुस्से में इंस्पेक्टर ने वाइपर से हमला कर दिया जिससे रवींद्र घायल हो गए। रवींद्र की शिकायत पर इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर कानपुर में तैनात हैं और उनका कहना है कि रवींद्र ने उनके साथ बदसलूकी की थी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। खरगापुर में स्वास्थ्य कर्मी रवींद्र शुक्ला की कार से इंस्पेक्टर की कार टकरा गई। नाराज रवींद्र पीछा करते हुए इंस्पेक्टर के घर पहुंच गए, वहां इंस्पेक्टर के साथ गाली-गलौज व मारपीट करने लगे। स्वास्थ्यकर्मी की हरकत से नाराज इंस्पेक्टर ने पास में पड़े वाइपर से हमला कर दिया। जिससे उनके सिर में चोट आ गई। रवींद्र की तहरीर पर गोमतीनगर विस्तार थाने में इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर कानपुर में तैनात है।

इंस्पेक्टर सुधीर कुमार अवस्थी के मुताबिक रवींद्र शुक्ल खरगापुर में रहते हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को वह परिवार के साथ कार से जा रहे थे। इस बीच खरगापुर चौकी के पास एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सवार निकला। उसने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई।

इसके बाद भी उसने अपनी कार नहीं रोकी और भाग निकला। पीछा करते वह उसके घर पहुंचे। पता चला कि कार चालक इंस्पेक्टर है। उसकी तैनाती कानपुर में है। कार रोकने के बाद रवींद्र इंस्पेक्टर से विवाद करने लगे। गाली-गलौज व मारपीट पर उतारू हो गए।

राहगीरों ने बीच बचाव किया, लेकिन मामला काफी आगे बढ़ गया। दरवाजे पर मारपीट करने से नाराज इंस्पेक्टर ने पास में पड़े एक वाइपर से हमला कर दिया। सिर पर चोट लगी, खून से लथपथ रवींद्र ने परिचितों को बुलाया। गोमतीनगर विस्तार थाने में तहरीर दी।