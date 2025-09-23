Language
    लखनऊ में दिखेगा 'महाकुम्भ' सा नजारा, नेशनल जम्बूरी के लिए तैयारियां तेज

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:21 PM (IST)

    लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए भव्य टेंट सिटी बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेजबानी में होने वाले इस आयोजन में 32 हजार प्रतिभागी शामिल होंगे। 3500 टेंट लगाए जाएंगे और 64 रसोई घर बनाए जाएंगे। सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। पर्यावरण के अनुकूल आयोजन होगा जिसमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। लखनऊ का डिफेंस एक्सपो ग्राउंड नवंबर में एक भव्य अस्थायी नगर का रूप लेने जा रहा है। यहां बनने वाली टेंट सिटी भारत स्काउंट गाइड्स की ओर से आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगी।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेजबानी में आयोजित हो रहे इस आयोजन में शामिल होने वाले 32 हजार प्रतिभागियों और 3 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। जिसका भूमिपूजन आगामी 29 सितंबर को प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण करेंगे।

    3500 टेंट और 64 किचन

    वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड का नजारा हाल ही में प्रयाग में संपन्न हुए 'महाकुम्भ' सरीखा ही नजर आएगा। यहां नेशनल जम्बूरी के आयोजन स्थल पर 3500 से अधिक टेंट लगाए जाएंगे। प्रत्येक प्रतिभागी दल के लिए अलग आवासीय व्यवस्था होगी। साफ-सफाई और खानपान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए 64 रसोई घर बनाए जाएंगे जो एक साथ हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार करेंगे।

    स्वास्थ्य और सुरक्षा इंतजाम

    मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रतिभागियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यहां 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, 15 डिस्पेंसरी और दर्जनों एंबुलेंस सेवा में रहेंगी। इसके साथ ही 24x7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन की व्यवस्था होगी, जिससे हर समस्या का समाधान 15 मिनट में सुनिश्चित किया जा सकेगा।

    पर्यावरण के अनुकूल आयोजन

    मुख्यमंत्री की मंशा है कि यह जम्बूरी ग्रीन एनर्जी और प्लास्टिक-फ्री परिसर का मॉडल प्रस्तुत करे। इसके लिए जल संरक्षण, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए विशेष दल तैनात किए जाएंगे। वाटर एटीएम, स्वच्छ शौचालय और स्नानागार हर जगह उपलब्ध होंगे।

    तकनीक और आधुनिक सुविधाएं

    आयोजन स्थल पर वाई-फाई जोन, प्रदर्शनी हॉल, मीटिंग हॉल और ग्लोबल विलेज भी बनाया जाएगा। 100 दुकानों वाली जम्बूरी मार्केट युवाओं को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का अवसर देगी। यह इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल आयोजन की भव्यता दिखाएगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि यूपी वैश्विक आयोजनों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर जम्बूरी स्थल को गेटेड टेंट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यह आयोजन न केवल प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा बल्कि जी-20 और महाकुम्भ जैसे बड़े आयोजनों के जरिए अपनी वैश्विक पहचान को एक बार फिर आदर्श रूप में भी स्थापित करेगा।