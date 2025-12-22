गोमती रिवर फ्रंट पर युवक को दौड़ाकर पीटा, CCTV वीडियो वायरल; फूड वैली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमती रिवर फ्रंट पर बनी फूड वैली में रविवार रात कुछ लोगों ने एक युवक को बुरी तरह पीट दिया। इस घटना एक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ है। वीडियो में कुछ लोग युवक को बुरी तरह पीटते दिख रहे हैं। घटना के बाद से फूड वैली की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल सीसी फुटेज के। आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है।

समता मूलक चौराहे के पास कुछ ही दिनों पहले फूड वैली की शुरुआत हुई है जहां लोगों को तरह तरह के व्यंजन उपलब्ध कराए जाते हैं। रविवार को इसी जगह कुछ लोगों ने एक युवक को पीट दिया।

वीडियो में दिख रहा है कि कई लोग एक युवक को पीट रहे हैं। मारपीट के चलते आसपास मौजूद बच्चे, महिलाएं और युवतियां भी दहशत में आ गए। लोग खुद को बचाते दिख रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि खाने को लेकर युवक की एक दुकानदार से कुछ कहासुनी हुई थी। इसी के बाद बात बढ़ी और मारपीट हो गई। गोमती नगर पुलिस सीसी फुटेज की मदद से मामले की छानबीन कर रही है।