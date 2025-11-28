लखनऊ में हवाई फायरिंग, कैंटीन में बैठे ग्राहक को 20 से ज्यादा लड़कों ने मिलकर पीटा; मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमती नगर जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर चार पर रुपयों को लेकर हुए विवाद में पांच लग्जरी कारों से पहुंचे 20 से ज्यादा रईसजादों ने कैंटीन में बैठे ग्राहक को खींचकर सड़क पर लाए और पीटना शुरू कर दिया। बीच-बचाव करने वाले पहुंचे कैंटीन संचालक और उसके भाई को भी नहीं छोड़ा।

इस दौरान उनमें से किसी ने हवाई फायरिंग कर दी। गोली चलते अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इसपर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। गोमतीनगर विस्तार पुलिस मुकदमा दर्ज कर सीसी कैमरे खंगाल रही है।



विकासखंड-5 स्थित ग्वारी निवासी अनूप यादव का जनेश्वर मिश्र गेट नंबर-4 के पास फूड की स्टाल है। पीड़ित ने बताया कि 22 नवंबर की शाम करीब पांच बजे करीब पांच-छह लग्जरी गाड़ियों से करीब 15-20 लोग पहुंचे थे। कुछ देर पहले रुपयों को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसपर वहां बैठे एक ग्राहक ने कुछ बोल दिया था। जिसके बाद हमलावर उनकी दुकान में घुसे और ग्राहक को पीटते हुए बाहर खींच लाए।

आरोपितों ने ग्राहक को लात-घूंसों से बेरहमी से मारा। मारपीट देख अनूप और उनके भाई आशुतोष ने बीच-बचाव का प्रयास किया। इसपर हमलवारों ने उन दोनों को भी बुरी तरह से पीटा। मारपीट देख आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगी। इसपर हमलावर ने असलहा निकालकर फायरिंग की।

गोलियों की आवाज से वहां अफरा-तफरी मच गची। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कैंटीन हटवाने और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। डायल-112 पर सूचना मिलते ही गोमतीनगर विस्तार पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। पीड़ित अनूप ने 25 नवंबर को गोमतीनगर विस्तार थाने में लिखित शिकायत की।