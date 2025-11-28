Language
    लखनऊ में हवाई फायरिंग, कैंटीन में बैठे ग्राहक को 20 से ज्यादा लड़कों ने मिलकर पीटा; मची अफरा-तफरी

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:51 PM (IST)

    लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में रुपयों के विवाद में 20 से अधिक लोगों ने एक ग्राहक को कैंटीन से निकालकर पीटा और हवाई फायरिंग की। बीच-बचाव करने आए कैंटीन संचालक और उसके भाई को भी पीटा गया। गोमतीनगर विस्तार पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमती नगर जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर चार पर रुपयों को लेकर हुए विवाद में पांच लग्जरी कारों से पहुंचे 20 से ज्यादा रईसजादों ने कैंटीन में बैठे ग्राहक को खींचकर सड़क पर लाए और पीटना शुरू कर दिया। बीच-बचाव करने वाले पहुंचे कैंटीन संचालक और उसके भाई को भी नहीं छोड़ा।

    इस दौरान उनमें से किसी ने हवाई फायरिंग कर दी। गोली चलते अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इसपर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। गोमतीनगर विस्तार पुलिस मुकदमा दर्ज कर सीसी कैमरे खंगाल रही है।

    विकासखंड-5 स्थित ग्वारी निवासी अनूप यादव का जनेश्वर मिश्र गेट नंबर-4 के पास फूड की स्टाल है। पीड़ित ने बताया कि 22 नवंबर की शाम करीब पांच बजे करीब पांच-छह लग्जरी गाड़ियों से करीब 15-20 लोग पहुंचे थे। कुछ देर पहले रुपयों को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसपर वहां बैठे एक ग्राहक ने कुछ बोल दिया था। जिसके बाद हमलावर उनकी दुकान में घुसे और ग्राहक को पीटते हुए बाहर खींच लाए।

    आरोपितों ने ग्राहक को लात-घूंसों से बेरहमी से मारा। मारपीट देख अनूप और उनके भाई आशुतोष ने बीच-बचाव का प्रयास किया। इसपर हमलवारों ने उन दोनों को भी बुरी तरह से पीटा। मारपीट देख आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगी। इसपर हमलावर ने असलहा निकालकर फायरिंग की।

    गोलियों की आवाज से वहां अफरा-तफरी मच गची। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कैंटीन हटवाने और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। डायल-112 पर सूचना मिलते ही गोमतीनगर विस्तार पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। पीड़ित अनूप ने 25 नवंबर को गोमतीनगर विस्तार थाने में लिखित शिकायत की।

    पीड़ित ने तहरीर में एक गाड़ी का नंबर भी दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि गाड़ी नंबर की मदद से आरोपितों की तलाश की जा रही है। इसके लिए गाड़ी के बारे में आरटीओ से जानकारी मांगी गयी है।