सोना-चांदी के फिर से बढ़ने वाले हैं दाम? 2026 में पड़ी शादियों के लिए अभी से खरीद लें जेवरात

जागरण संवाददाता, लखनऊ। 24 फरवरी को आरके सिंह के बेटी की शादी है। सिंह ने अभी शादी के लिए कोई खरीदारी नहीं की है। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता गहनों की सता रही थी। क्योंकि सोने व चांदी की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं।

सोमवार को सिंह पत्नी के साथ सर्राफा बाजार पहुंचकर सबसे पहले गहनों की बुकिंग 15 दिसंबर के रेट में करवा दी है। अब जनवरी में अन्य खरीदारी करेंगे। दो मार्च को एके द्विवेदी अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। अभी सोने व चांदी के कोई भी आभूषण नहीं बने हैं। उन्हें चिंता सता रही है कि सोने व चांदी के दाम कही और न बढ़ जाए। द्विवेदी कहते हैं कि कुछ गहनों की बुकिंग रविवार को करा दी है।

बची हुई बुकिंग मंगलवार को करवाएंगे। द्विवेदी कहते हैं कि सोना व चांदी दोनों लगता है फरवरी तक बढ़ेगा। क्योंकि जिस ज्वेलर्स से बात करो, सभी दामों में उछाल आने की बात कर रहे हैं। यह मामले चंद हैं। वहीं सहालग की तिथि खत्म होने के बाद भी बाजार में चहल पहल बता रही है कि फरवरी 2026 में शुरू हो रही सहालग की खरीदारी शुरू हो गई है। क्योंकि व्यापारी वर्ग ने फिर से सहालग को लेकर अपने शोरूमों को सजाने व गोदामों में माल भरने की तैयारियां तेज कर दी हैं।

वर्ष 2026 में सहालग फरवरी माह से बंपर है। व्यापारियों के पास सिर्फ डेढ़ माह बचा है। इसी डेढ़ माह में ग्राहकों के आर्डर भी देने हैं और इसी अंतराल में गोदाम में जो माल बिक चुका है, उसकी भरपाई भी करनी है।

क्योंकि वर्ष 2026 में शुभ मूहूर्त फरवरी माह से दिसंबर तक सिर्फ साठ दिन की है। नवंबर व दिसंबर में सिर्फ 11 दिन ही अच्छे दिन है। इसलिए फरवरी से अप्रैल सबसे अधिक शादियां होने जा रही हैं। इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के नार्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी कहते हैं कि सोने व चांदी की खरीदारी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से उन लोगों को, जिनके यहां शादियां हैं। क्योंकि सोने व चांदी के दाम आने वाले समय में बढ़ने तय हैं। इसलिए बहु, बेटी व दामाद के लिए जब भी खरीदारी कर ले तब अच्छा है।

उत्तर प्रदेश कपड़ा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मोतियानी कहते हैं कि व्यापारी ने सहालग की फिर से तैयारियां तेज कर दी हैं। माल बुक कराने के लिए व्यापारी अलग-अलग राज्य की विजिट कर रहे हैं। दिसंबर माह में ही शोरूम ग्राहकों के लिए तैयार कर लिए जाएंगे।

क्योंकि इसी माह से ही ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। आर्डर पर भी लहंगे, शेरवानी, सूट व अन्य कपड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं। व्यापारी प्रभु जालान के मुताबिक बाजार में ग्राहकों की भीड़ दिखने लगी है। क्योंकि अगर लहंगा व साड़ी भी खरीदनी है तो उसे पहले पसंद करने, फिर साड़ी व लहंगे से जुड़े अन्य कार्य भी शोरूम संचालकों को करवाकर देने होते हैं।

इस काम में आठ से दस दिन आराम से लग जाते हैं। बर्तन, इलेक्ट्रानिक बाजार भी सजने लगे हैं और ग्राहक अपने आइटम अभी से बुक करा रहे हैं। वहीं फर्नीचर व्यापारी भी आर्डर लेकर ग्राहकों के पसंद की डिजाइन बनवाकर समय पर डिलिवरी देने की बात कर रहे हैं।