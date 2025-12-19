Language
    तीन साल की बच्ची के स‍िर से अचानक न‍िकलने लगा खून, CT स्‍कैन देखकर डॉक्‍टर्स भी रह गए दंग

    By Ayushman Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:17 PM (IST)

    लखनऊ में छत पर भाई-बहन के साथ खेल रही तीन वर्षीय लक्ष्मी के सिर पर संदिग्ध हालात में गोली लग गई। सिर से खून निकलता देख परिजन निजी अस्पताल ले गए तो डॉक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंदिरानगर के बस्तौली गांव में छत पर भाई-बहन के साथ खेल रही तीन वर्षीय लक्ष्मी के सिर पर संदिग्ध हालात में गोली लग गई। सिर से खून निकलता देख परिजन निजी अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने टांके लगाकर घर भेज दिया। रात में तबीयत बिगड़ने पर परिवारवाले बच्ची को लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे। वहां सीटी स्कैन से पता चला कि बच्ची के सिर में गोली लगी है। ट्रामा सेंटर में बच्ची का ऑपरेशन करके गोली निकाली गई। गाजीपुर थाने की पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    बस्तौली गांव निवासी रमेश ने बताया कि 16 दिसंबर की शाम करीब चार बजे उनकी तीन वर्षीय बेटी लक्ष्मी दो अन्य बच्चों सौभाग्या और हिमांश के साथ छत पर बने टीन शेडनुमा बने कमरे के नीचे खेल रही थी। अचानक से तेज आवाज आई। लक्ष्मी के सिर से खून निकलने लगा। बच्ची के रोने की आवाज सुन कर परिवारवाले छत पर पहुंचे। उसके काफी खून निकल रहा था। घरवाले सिर पर कपड़ा लगाकर बच्ची को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे।

    वहां डॉक्टरों ने बच्ची के टांके लगाकर पट्टी बांधकर घर भेज दिया। रात में मासूम लक्ष्मी के सिर में काफी दर्द होने लगा। वह दर्द से छटपटाते हुए रोने लगी। मासूम की तबीयत बिगड़ती देख घरवाले घबरा गए। बिना देर किए रात में बच्ची को लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने बच्ची की जांच की। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के सिर में गोली लगी है। डॉक्टरों ने बच्ची को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। ट्रामा सेंटर में सीटी स्कैन में सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई।

    डॉक्टरों ने सिर का ऑपरेशन करके गोली बाहर निकाली। गुरुवार को पीड़ित पिता ने गाजीपुर थाने में सूचना देते हुए लिखित शिकायत की। पुलिस ने शुक्रवार को अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस टीम बच्ची के घर पहुंची। छत पर बने कमरे को देखा तो पता चला कि गोली छत पर लगे टीन शेड को भेदते हुए मासूम लक्ष्मी के सिर पर लगी थी।

    माना जा रहा है कि टीन शेड में गोली लगने से उसका फोर्स कम हो गया था। अगर टीन शेड न होता तो मासूम की जान भी जा सकती थी। गोली कहां से आई और कैसे बच्ची को लगी? पड़ताल की जा रही है। पुलिस की दो टीमें गठित की गई है। 



    इलाके में असलहा धारियों का ब्योरा जुटाया जा रहा

    पुलिस ने परिवारवालों से बात की तो पता चला कि उनके पास कोई भी लाइसेंसी असलहा नहीं है। इस जानकारी के बाद पुलिस मोहल्ले में लाइसेंसी असलहाधारियों का ब्योरा जुटा रही है। इसके साथ ही पुलिस यह भी पता करने में जुटी है कि इलाके में गलत सोहबत वाले कौन-कौन हैं। जिनके पास अवैध असलहा है या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं।