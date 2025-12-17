Language
    अब यूपी में खुलेंगे Gen-Z पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक विभाग करने जा रहा नई पहल

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    भारतीय डाक विभाग ने लखनऊ में जेन-जी थीम पर आधारित डाकघर खोलने की पहल की है। पहले चरण में आइआइएम, लखनऊ विश्वविद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल, सरोजनीनगर में ज ...और पढ़ें

    महेन्द्र पाण्डेय, लखनऊ। भारतीय डाक विभाग ने आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जेन-जी थीम आधारित डाकघर खोलने की पहल की है। लखनऊ में पहले चरण में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम), लखनऊ विश्वविद्यालय (लवि), यूपी सैनिक स्कूल, सरोजनीनगर में जेन-जी पोस्ट आफिस खोली जाएगी। यहां सभी प्रकार की डाक सेवाएं भी मिलेंगी। साथ ही आधार पंजीयन, अपडेट और संशोधन कराने की भी सुविधा दी जाएगी।

    देश के पहले जेन-जी डाकघर के रूप में आइआइटी दिल्ली पोस्ट आफिस का गत माह शुभारंभ किया गया था। इस पहल का उद्देश्य डाकघरों को जीवंत, विद्यार्थी-केंद्रित, प्रौद्योगिकी-सक्षम स्थानों के रूप में फिर से परिकल्पित करना है। यह परिवर्तन एक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है।

    लखनऊ के जेन-जी डाकघर को विशेष रूप से युवाओं की जरूरतों, उनकी रचनात्मकता, आधुनिक सोच और तकनीकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इससे डाकघर को विशिष्ट युवा-केंद्रित पहचान मिली है। मुख्यालय परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल सुनील कुमार राय ने बताया कि जेन-जी पोस्ट आफिस में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं- वाई-फाई, कैफेटेरिया, मिनी-लाइब्रेरी, पार्सल, ज्ञान पोस्ट, पार्सल पैकेजिंग सेवाएं, फिलेटली, डाकघर बचत सेवाएं, डाक जीवन बीमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

    क्यूआर आधारित डिजिटल भुगतान सुविधा भी प्रदान की जाएगी। जेन-जी पोस्ट आफिस में विद्यार्थियों के साथ आमजन भी डाक विभाग की सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। आधार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले डाक विभाग ने शिक्षा संस्थानों में भी आधार पंजीयन, अपडेट व संशोधन की सेवाएं देने की पहल कर लोगों को बड़ी राहत देने का प्रयास भी किया है। आइआइएम में जेन-जी पोस्ट आफिस तैयार है। इसका उद्घाटन 19 दिसंबर को किया जाएगा। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय और यूपी सैनिक स्कूल में भी जेन-जी डाकघर खोले जाएंगे।

    आइआइएम में पहले से पोस्ट आफिस थी। उसे जेन-जी डाकघर में अपग्रेड किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में जल्द डाकघर शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की जाएगी। इसके बाद यूपी सैनिक स्कूल में भी यह सुविधा दी जाएगी। - सुनील कुमार राय, पीएमजी, लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र 