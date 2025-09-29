नेशनल जम्बूरी के लिए आज यहां होगा भूमि पूजन, सज जाएगी 35 हजार स्काउट्स-गाइड्स की टेंट सिटी

लखनऊ में भारत स्काउट और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना में भूमि पूजन होगा जिसमें कई मंत्री शामिल होंगे। यहाँ 3500 टेंट और 1600 शौचालय वाली टेंट सिटी बनेगी साथ ही वाई-फाई की सुविधा भी होगी। 23 से 29 नवंबर तक चलने वाली इस जम्बूरी में देशभर से प्रतिभागी आएंगे। इस बार की थीम आत्मनिर्भर स्वदेशी भारत है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत स्काउट और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की तैयारियां लखनऊ में जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। इसका भूमि पूजन सोमवार को डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना में किया जाएगा। इसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भूमि पूजन के साथ ही यहां बनने वाली गेटेड टेंट सिटी के निर्माण कार्य को तेज गति मिलेगी। इस टेंट सिटी में लगभग 3500 टेंट और 1600 शौचालय बनाए जाएंगे। साथ ही 35 हजार लोगों की क्षमता वाला एरिना भी तैयार होगा। पूरा क्षेत्र वाइ-फाइ जोन होगा ताकि प्रतिभागियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें।

जम्बूरी का आयोजन 23 नवंबर से 29 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें देशभर से स्काउट और गाइड्स के प्रतिनिधि लखनऊ पहुंचेंगे। भूमि पूजन के मौके पर जम्बूरी का शुभंकर ‘शेरा’ भी लांच किया जाएगा। देश में पहली राष्ट्रीय जम्बूरी 1953 में हैदराबाद में हुई थी।