    रायबरेली रोड स्थित कॉलोनियों में चोरी करने वाले गिरोह के चार चोर गिरफ्तार, सभी के पास से माल बरामद

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:51 PM (IST)

    पीजीआई पुलिस ने वृंदावन योजना और एल्डिको के आसपास चोरी करने वाले चार चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। गिरोह का सरगना सूरज गौतम है, जिस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने चोरी की चार वारदातों का खुलासा किया है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रायबरेली रोड स्थित वृंदावन योजना, एल्डिको व उसके आसपास की कालोनी में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चार चोरों को पीजीआइ पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। अन्य साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। चोरों के पास से तिजोरी, प्रिंटर, 7350 रुपये व चोरी में प्रयुक्त दो टू-व्हीलर बरामद किए हैं। पुलिस ने चोरी की चार वारदातों का खुलासा किया है।

    इंस्पेक्टर पीजीआइ धीरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार चोर सूरज गौतम उर्फ सद्दाम निवासी न्यू गुड़ौरा सरोजनीनगर, शिवम विश्वकर्मा उर्फ कल्लू निवासी नटखेड़ा आलमबाग, मुदित साहा उर्फ आयुष उर्फ बंगाली निवासी एलडीए कालोनी आशियाना और आकाश वर्मा निवासी रामनगर आलमबाग हैं।

    गिरोह का सरगना सूरज गौतम पर एक दर्जन मामले दर्ज हैं। वह पूर्व में आशियाना, कृष्णानगर, तालकटोरा और मड़ियाव थाने में चोरी में जेल जा चुका है। अंडे का ठेला लगाने वाले सूरज ने गिरोह बनाकर वारदातें की। आकाश मोमोज का ठेला लगाता है, जबकि मुदित व शिवम मैकेनिक का काम करते हैं।

    बताया कि पांच से 11 नवंबर के बीच चार घटना हुई थी। वृंदावन सेक्टर 16-B के सिथिल कुमार के घर में परिवार सो रहा था, तभी बदमाश ताला तोड़कर मोबाइल और आभूषण ले गए। वृंदावन सेक्टर 10-C निवासी अमित कुमार के बंद घर से नकदी व जेवरात चोरी हो गए।

    एल्डिको निवासी मुकेश बहादुर सिंह के घर में बदमाश दीवार फांदकर मंदिर में रखी तिजोरी और भगवान के आभूषण उठा ले गए। वृंदावन सेक्टर 5 में एक क्लीनिक का ताला तोड़कर मंदिर की मूर्तियां और नकदी चोरी कर ली गई।

    शुरुआत में ये घटनाएं अलग-अलग लग रही थीं, लेकिन माडस आपरेंडी एक ही मिलने पर यह साफ हो गया कि घटना को एक ही गिरोह अंजाम दे रहा है। इसके बाद सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। लगभग 200 कैमरों की फुटेज खंगालने और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद से पुलिस एक ही गैंग तक पहुंची। जिसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया।