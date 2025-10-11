यूपी में 7 क्विंटल देशी घी और 2000KG घटिया मिठाई जब्त, बड़ी मात्रा में घटिया हल्दी और खजूर भी बरामद

जागरण संवाददाता, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच शनिवार को भी जारी रही। शहर में कई जगहों पर जांच में मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री बरामद की गई। खाेआ, पनीर और रिफाइंड ही नहीं देशी घी में भी मिलावट हो रही है। त्योहार की लिए तैयार की जा रही मिठाइयों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रारंभिक जांच और आशंका के आधार पर एफएसडीए ने सात क्विंटल से अधिक देशी घी, दो हजार किग्रा से अधिक तैयार मिठाई और नौ हजार किलाे हल्दी सहित करीब 13 हजार किलाेग्राम सामान आज भी जब्त किया। टीमों ने कुल 29 नमूनों जांच के लिए हैं।

पारा के राजनगर मुहल्ले में गुरू गृह उद्योग में बेहद असुरक्षित वातावरण में दीपावली के लिए मिठाइयां बनाई जा रही थीं। बदबू और सीलन के बीच जिन सामग्री से मिठाइयां तैयार हो रही थीं उनकी गुणवत्ता बहुत खराब थी। जो मिठाइयां पैकेट्स पर अंकित नही पाया गया, जिस कारण 2044 किग्रा मिठाई को गढ़ढे में बंद कराया गया।

एफएसडीए के सहायक आयुक्त वीपी सिंह ने बताया कि अयोध्या रोड पर रामस्वरूप कोल्ड स्टोरेज में जांच करने पर लोटस इंटरप्राइजेस पांडेयगंज की 9449 किग्रा हल्दी गड़बड़ मिलने पर सीज कर दी गई। हल्दी मेें मिलावट की आशंका और लेबलिंग की गड़बड़ी पाई गई।इसी स्टोरेज में एएच ट्रेडिंग कंपनी सुभाष मार्ग की रखी 1499 किग्रा सौंफ को भी सीज कर दिया गया।

यहीं पर पारस किराना स्टोर बाराबंकी की 889 किग्रा खजूर भी थी जिसे सीज किया गया। खजूर की हालत काफी खराब हो चुकी थी और खाने लायक नहीं थी। एफएसडीए की टीम ने गर्ग ट्रेडर्स कृष्णानगर में 712 किग्रा देशी घी सीज किया। मिलावट की आशंका में घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।