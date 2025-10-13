जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली से पहले मिलावट के खिलाफ अभियान में खाद्य पदाथों में लगातार गड़बड़ि‍यां पकड़ी जा रही हैं। दूध से लेकर खोआ और खाद्य तेलों में मिलावट मिल रही है। एक सप्ताह के भीतर ही पचास हजार किलोग्राम से अधिक मिलावटी खाद्य सामग्री बरामद हो चुकी है। सोमवार को भी जांच के दौरान तीन हजार लीटर सरसों का तेल जब्त किया गया। एफएसडीए की टीमों ने 11 नमूने लिए और आठ प्रतिष्ठानों को सुधार का नोटिस भेजा।

एफएसडीए की टीम को काकोरी में सोहन पापड़ी निर्माण इकाई में बेहद खराब हालात मिले। सीलन और गंदगी के बीच वहां पर सोहन पापड़ी बनाई जा रही थी। घटिया सामग्री से बनाई जा रही करीब दो क्विंटल सोहन पापड़ी को तत्काल नष्ट करा दिया गया। इसी तरह वंश एग्रो इंडस्ट्रीज मेंकरीब तीन हजार लीटर सरसों का तेल सीज किया गया। सरसों के तेल पर लेबलिंग नहीं होने के कारण गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है।नमूनों की रिपोर्ट आने तक बिक्री प्रतिबंधित करते हुए तेल को सीज कर दिया गया।