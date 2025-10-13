Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली से पहले तीन हजार लीटर सरसों का तेल, दो क्विंटल सोहन पापड़ी जब्त; जांच के ल‍िए भेजे गए 11 सैंपल

    By Rajeev Bajpai Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:48 PM (IST)

    दीपावली से पहले मिलावट के खिलाफ अभियान में खाद्य पदाथों में लगातार गड़बड़ि‍यां पकड़ी जा रही हैं। दूध से लेकर खोआ और खाद्य तेलों में मिलावट मिल रही है। एक सप्ताह के भीतर ही पचास हजार किलोग्राम से अधिक मिलावटी खाद्य सामग्री बरामद हो चुकी है। सोमवार को भी जांच के दौरान तीन हजार लीटर सरसों का तेल जब्त किया गया। एफएसडीए की टीमों ने 11 नमूने लिए और आठ प्रतिष्ठानों को सुधार का नोटिस भेजा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली से पहले मिलावट के खिलाफ अभियान में खाद्य पदाथों में लगातार गड़बड़ि‍यां पकड़ी जा रही हैं। दूध से लेकर खोआ और खाद्य तेलों में मिलावट मिल रही है। एक सप्ताह के भीतर ही पचास हजार किलोग्राम से अधिक मिलावटी खाद्य सामग्री बरामद हो चुकी है। सोमवार को भी जांच के दौरान तीन हजार लीटर सरसों का तेल जब्त किया गया। एफएसडीए की टीमों ने 11 नमूने लिए और आठ प्रतिष्ठानों को सुधार का नोटिस भेजा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एफएसडीए की टीम को काकोरी में सोहन पापड़ी निर्माण इकाई में बेहद खराब हालात मिले। सीलन और गंदगी के बीच वहां पर सोहन पापड़ी बनाई जा रही थी। घटिया सामग्री से बनाई जा रही करीब दो क्विंटल सोहन पापड़ी को तत्काल नष्ट करा दिया गया। इसी तरह वंश एग्रो इंडस्ट्रीज मेंकरीब तीन हजार लीटर सरसों का तेल सीज किया गया। सरसों के तेल पर लेबलिंग नहीं होने के कारण गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है।नमूनों की रिपोर्ट आने तक बिक्री प्रतिबंधित करते हुए तेल को सीज कर दिया गया।

    इंदिरानगर में भारत दूध डेरी एंड स्वीट में गंदगी में रखा गया 28 लीटर दूध नष्ट कर दिया गया। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जांच में खामियां मिलने पर कूल कार्नर और फास्ट फूड सेंटर नेपियर रोड, जावेद मिष्ठान भंडार हुसैनाबाद और.ग्लोब कैफे हुसैनाबाद सहित आठ प्रतिष्ठानों सुधार का नोटिस जारी किया। 15 दिनों बाद इन प्रतिष्ठानों की फिर जांच की जाएगी अगर आपेक्षित सुधार नहीं पाया गया तो कार्रवाई होगी सहायक आयुक्त खाद्य विजय प्रताप सिंह का कहना है कि दीपावली को लेकर एफएसडीए की टीमें सक्रिय हैं और जहां पर भी आशंका है जांच की जा रही है।

     