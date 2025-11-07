लखनऊ में इस जगह बनेगा 2300 मीटर लंबा फोरलेन फ्लाईओवर, हजरतगंज से शहीद पथ आना-जाना अब होगा आसान
हजरतगंज से शहीद पथ आना-जाना अब आसान हो सकेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण लामार्टीनियर कॉलेज से जी-20 रोड तक 2300 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाएगा। ग्रीन कॉरिडोर के तहत लगभग 315 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर के लिए एलडीए ने टेंडर जारी कर दिया है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। हजरतगंज से शहीद पथ आना-जाना अब आसान हो सकेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण लामार्टीनियर कॉलेज से जी-20 रोड तक 2300 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाएगा। ग्रीन कॉरिडोर के तहत लगभग 315 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर के लिए एलडीए ने टेंडर जारी कर दिया है।
राजधानी की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्राधिकरण ग्रीन कारिडोर का निर्माण करा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण में आइआइएम रोड से पक्का पुल तक बंधा चौड़ीकरण, फोर-लेन सड़क निर्माण व फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा चुका है। वहीं, दूसरे चरण में पक्का पुल से समतामूलक चौराहे तक बंधा चौड़ीकरण, सड़क निर्माण, फ्लाईओवर कम आरओबी आदि का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें से अधिकांश कार्य अपने अंतिम चरण में है।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, इसी क्रम में गोमती नदी के दाएं किनारे पर लामार्टीनियर कॉलेज से सेना की जमीन होते हुए जी-20 रोड तक 2300 मीटर लंबे फ्लाईओवर कम आरओबी (रेल ओवरब्रिज) का निर्माण कराया जाएगा। इस फोर-लेन फ्लाईओवर के निर्माण में 315 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
उपाध्यक्ष ने बताया, फ्लाईओवर के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। दो साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा और शहरवासी इसका लाभ उठा सकेंगे। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट (पीआइयू) के प्रभारी एके सिंह सेंगर ने बताया कि यह फ्लाईओवर लामार्टीनियर लेज के पास से शुरू होकर पिपराघाट रेलवे लाइन व ब्रिज के ऊपर से होते हुए जी-20 रोड से कनेक्ट होगा। इसके बनने से 1090 चौराहा, कालीदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग आदि जगहों से शहीद पथ, इकाना स्टेडियम, पुलिस मुख्यालय, एयरपोर्ट व अयोध्या रोड की ओर जाने के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी।
गोमती नदी पर बनेगा 250 मीटर लंबा ब्रिज
ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत गोमती नदी पर 250 मीटर लंबा ब्रिज भी बनाया जाएगा। यह ब्रिज नदी के दाएं किनारे पर स्थित सेना की जमीन पर बनने वाली बंधा रोड से जी-20 रोड को जोड़ेगा। लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इस ब्रिज के लिए टेंडर किया गया है। इसे लगभग एक वर्ष में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।