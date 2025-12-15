Language
    लखनऊ में कोहरे में प्रभावित हुईं उड़ान और रेल सेवाएं, तीन घंटे तक लेट हुई कई एक्सप्रेस ट्रेन

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:02 AM (IST)

    लखनऊ में घने कोहरे के कारण उड़ान और रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। दृश्यता कम होने से कई एक्सप्रेस ट्रेनें तीन घंटे तक लेट हो गईं, जिससे यात्रियों को असुवि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे का असर सोमवार को ट्रेनों के साथ साथ उड़ान सेवाओं पर भी पड़ा। सोमवार को कई उड़ाने देरी से लखनऊ पहुंची।।इस कारण लखनऊ से भी यह उड़ाने देरी से रवाना हो सकीं। एयर इंडिया की उड़ान एआई 2499 दिल्ली से लखनऊ सुबह छह की जगह नौ बजे उड़ान भरी। 6ई 2107 इंडिगो एयरलाइन की दिल्ली लखनऊ उड़ान सुबह 8:30 की जगह 11:05 बजे उड़ान भरेगी।

    लखनऊ से हैदराबाद जाने वाली उड़ान 6ई 523 जो कि सुबह 7:15 बजे उड़ान भरती है, वह 9:20 बजे रवाना हुई। इसी तरह दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआई 2500 भी सुबह आठ बजे की जगह 10:45 बजे उड़ान भर सकी।

    रियाद जाने वाली उड़ान आईएक्स 189 सुबह नौ की जगह 11 बजे, मुंबई जाने वाली आईएक्स 1027 सुबह 9:25 की जगह 10:25 बजे,पटना जाने वाली 6ई 6902 सुबह 10:30 की जगह दोपहर 1245 बजे रिशेडुल कर दी गई।

    इसी तरह नई दिल्ली से आने वाली लखनऊ मेल 30 मिनट, बेगमपुरा एक्सप्रेस एक घंटा, 13238 कोटा पटना एक्सप्रेस 3:30 घंटे, 12430 एसी एक्सप्रेस 1:45 घंटे,12232 चंडीगढ़ सुपरफास्ट 1:45 घंटे, 13010 दून एक्सप्रेस 1:01 घंटे, 15012 चंडीगढ़ लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 1:45 घंटे, 13308 गंगा सतलुज एक्सप्रेस 1:45 घंटे की देरी से आई।