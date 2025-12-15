लखनऊ में कोहरे में प्रभावित हुईं उड़ान और रेल सेवाएं, तीन घंटे तक लेट हुई कई एक्सप्रेस ट्रेन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे का असर सोमवार को ट्रेनों के साथ साथ उड़ान सेवाओं पर भी पड़ा। सोमवार को कई उड़ाने देरी से लखनऊ पहुंची।।इस कारण लखनऊ से भी यह उड़ाने देरी से रवाना हो सकीं। एयर इंडिया की उड़ान एआई 2499 दिल्ली से लखनऊ सुबह छह की जगह नौ बजे उड़ान भरी। 6ई 2107 इंडिगो एयरलाइन की दिल्ली लखनऊ उड़ान सुबह 8:30 की जगह 11:05 बजे उड़ान भरेगी।

लखनऊ से हैदराबाद जाने वाली उड़ान 6ई 523 जो कि सुबह 7:15 बजे उड़ान भरती है, वह 9:20 बजे रवाना हुई। इसी तरह दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआई 2500 भी सुबह आठ बजे की जगह 10:45 बजे उड़ान भर सकी।