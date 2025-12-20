11 घंटे देरी से लखनऊ आई ये एक्सप्रेस ट्रेन, कोहरे की वजह से तीन उड़ानें भी कैंसिल
जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे के कारण शनिवार को भी उड़ान और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। दिल्ली की एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन की तीन उड़ानें शनिवार को निरस्त हो गईं। एक दर्जन उड़ानें लेट लतीफी का शिकार हुईं। इसी तरह गोरखधाम एक्सप्रेस 11 घंटे की देरी से लखनऊ पहुंची। कई और ट्रेनें कोहरे में फंसी रहीं।
लखनऊ एयरपोर्ट पर सुबह दिल्ली से आने वाली एक उड़ान निरस्त होने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि लखनऊ से यहीं उड़ान वापस दिल्ली रवाना होती है। लखनऊ से दिल्ली की एयर इंडिया की उड़ान के निरस्त होने के कारण यात्रियों ने नाराजगी जतायी। यात्रियों को रिफंड और दूसरी उड़ानों से भेजने का विकल्प दिया गया।
वहीं, दोपहर बाद उड़ानें लेट लतीफी का शिकार हुई। बोर्डिंग कराने आए यात्री एयरपोर्ट पर अपनी उड़ानों की प्रतीक्षा करते रहे। उधर लखनऊ स्टेशन पर यात्री लेट ट्रेनों की प्रतीक्षा करते हुए सर्दी में सिहर उठे। कई यात्रियों ने स्टेशन परिसर में बाहर की ओर नगर निगम की ओर से बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे में शरण ली।
वहीं, प्रतीक्षालय, विश्रामालय और डारमेट्री यात्रियों से भरी रहीं। प्लेटफार्मों पर भी यात्री कुर्सियों या अन्य स्थानों पर बैठकर ट्रेनों के आने की प्रतीक्षा करते रहे। कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शनिवार को सुबह 6:10 बजे के स्थान पर 30 मिनट की देरी से छूटी। नई दिल्ली पहुंचने तक यह ट्रेन 3:57 घंटे लेट हो गई। नई दिल्ली स्टेशन पर लखनऊ आने वाले यात्री प्लेटफार्म पर इंतजार करते रहे। इस ट्रेन को दोपहर 3:30 बजे की जगह शाम छह बजे रिशेड्यूल्ड कर दी गई।
-यह तीन उड़ानें हुईं निरस्त
एआइ-2499 दिल्ली-लखनऊ
एआइ-2500 लखनऊ- दिल्ली
6ई- 2026 लखनऊ -दिल्ली
लेट होने वाली उड़ान
उड़ान संख्या -कहां से कहां-देरी
6ई-6167 हैदराबाद-लखनऊ 1:10 घंटा
6ई-6614 दिल्ली-लखनऊ 30 मिनट
6ई-196 बेंगलुरु-लखनऊ 1 :06 घंटा
6ई-453 हैदराबाद-लखनऊ 2:55 घंटा
एआइ-2491 मुंबई-लखनऊ 1:10 घंटा
एक्सवाइ-333 रियाद -लखनऊ 3:58 घंटा
एक्सवाइ-334 लखनऊ-रियाद 3:55 घंटा
एफजेड-444 लखनऊ-दुबई 33 मिनट
6ई-5264 मुंबई-लखनऊ 1:20 घंटा
6ई-6938 लखनऊ-मुंबई 43 मिनट
एआइ-2492 लखनऊ -मुंबई 58 मिनट
6ई-758 लखनऊ-दिल्ली 3:20 घंटा
6ई-6222 लखनऊ-मुंबई 1:11
6ई-6166 लखनऊ-हैदराबाद 1:05 घंटा
देरी से आने वाली ट्रेनें
12556 गोरखधाम एक्सप्रेस 11:15 घंटा
12226 कैफियात एक्सप्रेस 10:09 घंटा
13238 कोटा-पटना एक्सप्रेस 2:55 घंटा
12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट 2:26 घंटा
12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस 2:27 घंटा
12230 लखनऊ मेल 1:10 घंटा
15007 कृषक एक्सप्रेस 1:21 घंटा
13152 जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस 2:02 घंटा
12004 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस 2:54 घंटा
12003 लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस 1:24 घंटा
14864 मरुधर एक्सप्रेस 1:05 घंटा
