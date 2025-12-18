लखनऊ में दो उड़ानें निरस्त, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रभावित रहा उड़ानों का संचालन
जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार को भी उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआई 2499 निरस्त रही, इसी तरह लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआई 2500 भी निरस्त हो गई।
सुबह 5:10 बजे बेंगलुरु जाने वाली उड़ान आईएक्स 2918 सुबह 8:04 बजे रवाना हो सकीं। रियाद जाने वाली उड़ान एक्सवाई 334 सुबह 10 की जगह 12:45 बजे रवाना होगी। रियाद से आने वाली उड़ान एक्सवाई 333 तीन घंटे की देरी से लखनऊ पहुंची। वहीं, ट्रेनें भी प्रभावित रहीं। नई दिल्ली से आने वाली ट्रेन 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस 4:55 घंटे, 12226 कैफियत एक्सप्रेस 6:30घंटे, एसी एक्सप्रेस 1:15 घंटे, दून एक्सप्रेस 1:20 घंटे की देरी से आई।
