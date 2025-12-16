कोहरा देख एयरपोर्ट पर विमान नहीं उतार सका पायलट, दम्माम से लखनऊ आ रही फ्लाइट डायवर्ट

Language
    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:21 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को घने कोहरे के बीच विमान सेवाएं प्रभावित हो गईं। दम्माम से लखनऊ आ रही उड़ान एक्सवाई 896 एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकी । इस उड़ान को डाइवर्ट कर दिया गया। इसी तरह एयर इंडिया की दिल्ली लखनऊ की उड़ान एआई 2499 और लखनऊ दिल्ली की उड़ान एआई 2500 निरस्त हो गई।

    पुणे से लखनऊ आने वाली उड़ान 6ई 338 समय से 45 मिनट,6ई 1424 शारजाह लखनऊ 45 मिनट, आईएक्स 2048 बेंगलुरु लखनऊ 1: 30 घंटे लेट हो गई। वहीं, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली उड़ान आईएक्स 2173 सुबह 9: 30 की जगह दोपहर 1:15 बजे रवाना होगी।

    वहीं, ट्रेनों के संचालन पर मंगलवार को भी असर पड़ा। भटिंडा गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस सात घंटे, दिल्ली आजमगढ़ कैफियात एक्सप्रेस सात घंटे, नई दिल्ली से आने वाली लखनऊ मेल 1:30 घंटे, एसी एक्सप्रेस एक घंटा,चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक घंटा, बेगमपुरा एक्सप्रेस 1:30 घंटे, कोटा पटना एक्सप्रेस दो घंटे, शांताब्दी एक्सप्रेस तीन घंटे, दून एक्सप्रेस एक घंटा, गंगा सतलुज एक्सप्रेस डेढ़ घंटे,अमृतसर हावड़ा पंजाब मेल एक घंटा, चंडीगढ़ लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस एक घंटा, प्रयागराज संगम बरेली एक्सप्रेस डेढ़ घंटे, पद्मावत एक्सप्रेस डेढ़ घंटे, दिल्ली अयोध्या कैंट एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से आई।

     