घने कोहरे में लखनऊ एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका दम्माम से आ रहा विमान, जयपुर डाइवर्ट के बाद निरस्त

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को घने कोहरे के बीच विमान सेवाएं प्रभावित हो गईं। दम्माम से रही उड़ान एक्सवाइ- 896 लखनऊ एयरपोर्ट के घने कोहरे के बीच नहीं उतर सकी। पायलट ने कोहरे में रनवे का रास्ता न मिलते देख लैंडिंग से मना कर दिया। इसके बाद इस उड़ान को लखनऊ एटीसी से अनुमति लेकर जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। डाइवर्ट होने के बाद उड़ान निरस्त हो गई।

लखनऊ एयरपोर्ट पर इस सर्दी में कोहरे का असर मंगलवार को सबसे अधिक पड़ा। इंडिगो एयरलाइन, एयर इंडिया और फ्लाईनस की कुल नौ उड़ानों को निरस्त कर दिया गया। इसमें दो इंटरनेशनल उड़ानें भी शामिल हैं। वहीं, सुबह कई उड़ानों अपने समय से घंटों देरी से लखनऊ पहुंची।

उड़ानों के लेट होने के कारण लखनऊ एयरपोर्ट से यात्रा आरंभ करने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह आठ से 11 बजे तक लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में वेटिंग करने वाले यात्रियों के एकत्र होने से अफरातफरी का माहौल रहा।