    Lucknow: ट्रांसपोर्ट नगर के फिटनेस सेंटर का सर्वे पूरा, आज आ सकती रिपोर्ट

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:17 AM (IST)

    लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फिटनेस सेंटर का सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट आज आने की संभावना है। ट्रांसपोर्ट नगर का आई एंड सी 15 नवंबर से बं ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर (आई एंड सी) को ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटर एटीएस के रूप में बदलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज (मोर्थ) की ओर से इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आई-कैट) की टीम भेजकर सर्वे कराया गया है।

    सोमवार को इसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है। उसी के अनुसार मशीनों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया पूरी होगी। ट्रांसपोर्ट नगर का आई एंड सी 15 नवंबर से बंद है, नए वाहनों की फिटनेस का स्लॉट मिलना बंद होने से केंद्र पर ताला पड़ गया है। वाहनों को अब एकेआरएस एटीएस प्राइवेट लिमिटेड बख्शी का तालाब (बीकेटी) केंद्र का स्लॉट मिल रहा है।

    सेंटर बंद होने से खफा ट्रांसपोर्टरों ने कई ज्ञापन आरटीओ कार्यालय से लेकर परिवहन आयुक्त तक को सौंपा था। वाहन स्वामियों में नाराजगी की वजह यह थी कि बीकेटी में अभी सिंगल लेन होने से अधिकांश वाहनों की फिटनेस नहीं हो पा रही, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर में प्रतिदिन 200 वाहनों का परीक्षण होता रहा है। अधिकांश कमर्शियल वाहनों को प्रति वर्ष फिटनेस कराना पड़ता है।

    आरटीओ प्रशासन संजय कुमार तिवारी ने आई एंड सी ट्रांसपोर्ट नगर को एटीएस के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव परिवहन मुख्यालय को भेजा था। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने पांच दिसंबर को मोर्थ से अनुरोध किया था कि आई-कैट टीम का गठन कराकर स्थल का सर्वे कराया जाए।

    आई एंड सी की अधिकांश मशीनें ऑटोमेटेड हैं उनका आई-कैट से सर्वे होने से एटीएस के अनुरूप जो अन्य व्यवस्थाएं जरूरी होंगी उसे भी पूरा कराया जाएगा। गौरतलब है कि मोर्थ ने परिवहन विभाग के अनुरोध पर गाजियाबाद केंद्र को एटीएस के रूप में संचालित करने का अवसर दिया था।

    आरटीओ प्रशासन तिवारी ने बताया, आई-कैट की टीम ने आई एंड सी ट्रांसपोर्ट नगर का शुक्रवार से शनिवार तक दो दिन में सर्वे पूरा कर लिया है। संभव है सोमवार को इसकी रिपोर्ट जारी होगी, उसमें खर्च के साथ ही मशीनों के अपग्रेड करने का ब्योरा होगा। अब एटीएस के अनुरूप तैयार करके आई एंड सी चलाया जाएगा।