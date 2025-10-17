दीपावली पर लखनऊ में आग से सुरक्षा को दमकल टीमें 30 स्थानों पर तैनात, अनहोनी होने पर इन नंबरों पर दें सूचना

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीवाली पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर भर में 30 स्थानों को चिन्हित कर इन जगहों पर अग्निशमन वाहनों के साथ दमकल की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। यह टीमें हाईटेक वाहनों की मदद से आग समेत परिस्तिथियों से निपटने में सक्षम होंगी साथ ही आवश्यकता पड़ने पर रेस्क्यू अभियान भी चलाएंगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल के निर्देश पर दमकल की टीम पटाखा बाजारों के साथ ही अन्य स्थलों पर गश्त भी करेंगी। इसके लिए लिखित आदेश भी जारी किया गया है।



इन नंबरों पर दें सूचना



प्रभारी अधिकारी एवं कंट्रोल रूम

हजरतगंज- 9454418641, 9454418642

चौक- 9454418643, 9454418644

पीजीआई- 9454418645, 9454418646

आलमबाग- 9454418647, 9454418648

सरोजनी नगर- 9454418655, 9454418656

इंदिरा नगर- 9454418649, 9454418650

बीकेटी- 9454418651, 9454418652

गोमती नगर- 9454418657, 9454418658

गोसाईगंज- 7839866621, 7839861686

लक्ष्मण मेला समेत अन्य स्थानों पर सजे पटाखा बाजार

पटाखों की बिक्री के लिए लक्ष्मण मेला सहित शहर की 54 जगहों पर पुलिस की ओर से तय किए गए स्थानों पर दुकानें सज कर तैयार हो गई हैं। आगामी 22 अक्टूबर तक इन स्थानों पर पटाखों की बिक्री होगी। प्रत्येक स्थल पर दुकानों की संख्या भी निर्धारित की गई हैं।