    दीपावली पर लखनऊ में आग से सुरक्षा को दमकल टीमें 30 स्थानों पर तैनात, अनहोनी होने पर इन नंबरों पर दें सूचना

    By Santosh Tiwari Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:03 PM (IST)

    लखनऊ में दिवाली के दौरान आपात स्थितियों से निपटने के लिए 30 स्थानों पर अग्निशमन वाहन और दमकल टीमें तैनात की गई हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देश पर यह व्यवस्था की गई है। टीमें आधुनिक उपकरणों से लैस हैं और पटाखा बाजारों में गश्त करेंगी। शहर में 54 स्थानों पर 22 अक्टूबर तक पटाखे बेचे जाएंगे। आपातकाल में 112 के साथ इन नंबरों पर सूचना दें।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीवाली पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर भर में 30 स्थानों को चिन्हित कर इन जगहों पर अग्निशमन वाहनों के साथ दमकल की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। यह टीमें हाईटेक वाहनों की मदद से आग समेत परिस्तिथियों से निपटने में सक्षम होंगी साथ ही आवश्यकता पड़ने पर रेस्क्यू अभियान भी चलाएंगी।

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल के निर्देश पर दमकल की टीम पटाखा बाजारों के साथ ही अन्य स्थलों पर गश्त भी करेंगी। इसके लिए लिखित आदेश भी जारी किया गया है।

    इन नंबरों पर दें सूचना

    प्रभारी अधिकारी एवं कंट्रोल रूम

    • हजरतगंज- 9454418641, 9454418642
    • चौक- 9454418643, 9454418644
    • पीजीआई- 9454418645, 9454418646
    • आलमबाग- 9454418647, 9454418648
    • सरोजनी नगर- 9454418655, 9454418656
    • इंदिरा नगर- 9454418649, 9454418650
    • बीकेटी- 9454418651, 9454418652
    • गोमती नगर- 9454418657, 9454418658
    • गोसाईगंज- 7839866621, 7839861686

    लक्ष्मण मेला समेत अन्य स्थानों पर सजे पटाखा बाजार

    पटाखों की बिक्री के लिए लक्ष्मण मेला सहित शहर की 54 जगहों पर पुलिस की ओर से तय किए गए स्थानों पर दुकानें सज कर तैयार हो गई हैं। आगामी 22 अक्टूबर तक इन स्थानों पर पटाखों की बिक्री होगी। प्रत्येक स्थल पर दुकानों की संख्या भी निर्धारित की गई हैं।