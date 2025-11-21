लखनऊ में युवक की मौत मामले में जांच की मांग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी के सेवई पुल के नीचे अर्जुनगंज निवासी 27 वर्षीय अंकित गुप्ता का शव मिला था। परिवार ने मामले की जांच की मांग करते हुए सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तहरीर दी थी। 24 घंटे बाद भी मुकदमा नहीं दर्ज हो सका है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है।

अर्जुनगंज निवासी 27 वर्षीय अंकित बुधवार की शाम एक जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने की बात कहकर अपने घर से एक दोस्त के साथ गए थे। देर रात तक वापस नहीं लौटे तो चचेरे भाई गोविंद ने रात लगभग दो बजे फोन कर वापस आने के बारे में पूछा। इस पर अंकित ने 15 मिनट बाद आने की बात कही थी।

इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। सुबह चार बजे पुलिस से गोविंद को सूचना मिली कि अंकित घायल अवस्था में सेवई पुल के नीचे पड़े हैं। उनकी बाइक पुल पर खड़ी थी। पुलिस ने उन्हें पीजीआइ के ट्रामा सेंटर पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद परिवार भी अस्पताल पहुंच गया।