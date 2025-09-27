होटल के कमरे में ताश खेल रहे थे तभी अचानक से खाकी वर्दी में पहुंचा एक शख्स, मगर वो पुलिसवाला नहीं था
लखनऊ के कपूरथला स्थित होटल में जुआ खेल रहे युवकों को नकली पुलिसकर्मियों ने बंधक बनाकर लूटा। युवकों द्वारा डायल-112 पर सूचना देने पर दो नकली पुलिसकर्मी पकड़े गए जबकि दो भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो जुआरियों को भी गिरफ्तार किया। नकली पुलिसकर्मियों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लूटपाट की थी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। कपूरथला स्थित होटल कपूर इन में रूम बुक कराकर जुआ खेल रहे चार युवकों को फर्जी पुलिसकर्मियों ने बंधक बनाकर डेढ़ लाख रुपये लूट लिए। जेल भेजने की धमकी देकर आनलाइन रुपये मंगाने को कहा तो शक हुआ।
जुआरियाें ने डायल-112 पर सूचना दी। दो फर्जी पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया, जबकि दो भाग निकले। फर्जी पुलिसकर्मी को अलीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, उपनिरीक्षक की तहरीर पर जुआ अधिनियम की रिपोर्ट दर्ज कर दो जुआरियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
एसीपी अलीगंज ऋषभ यादव ने बताया कि मड़ियांव के फैजुल्लागंज निवासी रवि प्रकाश, साथी शेष नारायण निवासी केशवनगर, अशोक, अंकित व अन्य के साथ गुरुवार को कपूरथला स्थित होटल कपूर इन पहुंचे। यहां कमरा नंबर 205 बुक किया।
शाम करीब सात बजे योगेंद्र प्रताप सिंह, मो. जिशान, धीरेंद्र सिंह और अमन खान वहां पहुंच गए। बेल बजाकर कमरे का दरवाजा खुलवाया और अंदर दाखिल होते ही खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता चारों को बंधक बना लिया।
रवि का आरोप है कि चारों ने मिलकर उनसे 1.50 लाख रुपये छीन लिए। जेल भेजने की धमकी देते ही आनलाइन दो लाख रुपये की मांग की। शक होने पर जुआरियों ने विरोध करते हुए डायल-112 पर सूचना दी। इसपर जिशान और अमन खान भाग निकले। जबकि रवि और उसके साथियों ने योगेंद्र और धीरेंद्र को दबोच लिया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने रवि की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर योगेंद्र और धीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी का कहना है कि फरार जीशान और अमन की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हैं।
वहीं, दारोगा राजदीप चौधरी की तहरीर पर रवि प्रकाश, शेष नारायण, अशोक, अंकित के खिलाफ जुआ अधिनियम की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने रवि प्रकाश व शेष नारायण को गिरफ्तार कर करीब 3080 रुपये और ताश की गड्डी बरामद कर ली है। आरोपित रवि प्रकाश छात्र और शेष नारायण प्राइवेट नौकरी करता है।
