    SSB के पूर्व कर्मी ने निवेश के नाम पर 10 जवानों को लगाया चूना, ठगी की रकम से जीजा को लड़वाया विधानसभा चुनाव

    By santosh tiwari Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:05 AM (IST)

    लखनऊ में एक पूर्व SSB कर्मी ने निवेश के नाम पर 10 जवानों से लाखों की ठगी की। आरोपी ने कंपनी में निवेश करने और मुनाफे का लालच दिया। जवानों ने मोहनलालगंज थाने में गुरमीत सिंह और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जालसाजों ने सेफप्लान नाम की वेबसाइट बनाकर भी धोखा दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    निवेश के नाम पर जालसाज ने 10 एसएसबी जवानों से लाखों रुपये ठगे

    जागरण टीम, लखनऊ। कंपनी में निवेश और फिर कमाई का झांसा देकर पूर्व सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) कर्मी ने 10 जवानों से लाखों रुपये ठग लिए। इसके बाद फरार हो गया। ठगी का एहसास होने पर जवानों ने संयुक्त रूप से मोहनलालगंज थाने में तहरीर देकर जम्मू निवासी जालसाज गुरमीत सिंह और उसके अन्य साथियों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।

    मोहनलालगंज एसएसबी स्टेशन पर तैनात मैनपुरी के घिरोर निवासी जवान वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के कठुआ स्थित बकरक कालोनी निवासी गुरमीत सिंह पूर्व एसएसबी कर्मी है। उसने जवानों को झांसे में लेकर बताया कि स्टाइल-ओ इंटरप्राइजेज, स्टाइल-ओ कोइन के नाम से कंपनी बनाई है।

    इसी तरह जम्मू के सांबा निवासी ताराचंद ने शाबू ट्रेडर्स के नाम से फर्म बनाई है। इनके साथी नरेश चौधरी, मुस्कान चौधरी, सुनील चौधरी, विशाल चौधरी, गुरजीत सिंह ने जवानों को फर्म में निवेश कर मुनाफे का झांसा दिया।

    बातों में आए वीरेंद्र ने लोन लेकर कई किस्तों में जालसाजों के बताए खातों में लगभग 22 लाख रुपये भेज दिए। इसी तरह अन्य जवानों ने भी जालसाजों के खातों में लाखों रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब जवानों ने रकम निकालने की कोशिश की तो जालसाज ने सेफप्लान नाम की वेबसाइट बनाई और कहा कि इस पर सभी लोग अपनी रकम देख सकते हैं।

    कुछ दिन बाद भारत में काम करना मुश्किल होने की बात कहते हुए जालसाज ने यह वेबसाइट बंद कर दूसरी वेबसाइट बनाई और ट्रस्ट वालेट इंस्टाल कराया। आरोपित ने क्रिप्टो करंसी से रकम निकालने की बात कही।

    लोगों ने रकम निकालने का प्रयास किया तो उन्हें बताया गया कि वालेट हैक हो गया है और रकम नहीं मिल सकेगी। ठगी का एहसास होने पर जवानों ने गुरमीत से संपर्क किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। इस पर उन्होंने गुरमीत और उसके साथियों के खिलाफ मोहनलालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    लोगों का आरोप है कि गुरमीत ठगी के बाद सऊदी अरब में रहने लगा है। उसके जीजा ने जम्मू कश्मीर के हीरा नगर से कांग्रेस की टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। जालसाजी की रकम का उनकी फंडिंग चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल, मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है।

    आनलाइन करते थे मीटिंग

    पीड़ित का आरोप है कि ठगी के लिए जालसाज आनलाइन मीटिंग करते थे। लालच देकर कई जवानों की नौकरी भी छुड़ाई है। पीड़ितों के मुताबिक अभी तक लगभग चार हजार लोगों से ठगी की जा चुकी है।

    ये 10 जवान हुए शिकार, लाखों रुपये डूबे

    • मैनपुरी निवासी वीरेंद्र सिंह 22 लाख रुपये
    • मध्य प्रदेश के दतिया निवासी आशीष कुमार पांडेय से 4 लाख
    • जम्मू कश्मीर निवासी एएसआई राजकुमार 4 लाख
    • गाजीपुर निवासी संदीप सिंह 14 लाख
    • अयोध्या निवासी प्रदीप कुमार दुबे 12.18 लाख
    • राजस्थान निवासी मनोज कुमार यादव 4 लाख
    • जयपुर निवासी संतोष कुमार यादव 9.92 लाख रुपये
    • पीजीआई निवासी अंकित पांडेय 4.95 लाख
    • पीजीआई निवासी ज्ञान चंद 5 लाख
    • सैफई मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक अधिकारी सौरभ कुमार मिश्रा 12.41 लाख