यूपी के इस जिले में छठ के बाद ढाई लाख उपभोक्ताओं का कटेगा कनेक्शन, क्यों लिया गया ये फैसला?

अंशू दीक्षित, लखनऊ। पुराने लखनऊ के कटरा अजम बेग बिल्लौचपुरा निवासी दाराकशा पर दो लाख बारह हजार बकाया है। अभियंताओं ने प्रयास किया तो पंद्रह सितंबर को दस हजार रुपये जमा किया। अकाउंट संख्या 1024625816 में अभी भी लाखों बकाया दिख रहा है।

इनका बिजली कनेक्शन छह किलोवाट का है। इसी तरह सरकटा नाला स्थित छोबदारी मोहल्ला निवासी बुग्गन की जब बिजली कटने की बारी आई तो बड़ी मुश्किल से 14 हजार जमा किया था। अकाउंट संख्या 879180000 पर एक लाख तीन हजार से अधिक बिल बाकी है। कनेक्शन पांच किलोवाट का है और एसी, फ्रिज सब चल रहा है।



इंदिरा नगर में इशरत हुसैन का खाता संख्या 1503890000 है। इनका प्री पेड मीटर माइनस 11 हजार में चल रहा है। बिल अभी तक जमा नहीं किया गया है। इंदिरा नगर खंड में करीब 37 सौ से अधिक प्री पेड मीटर उपभोक्ता के मीटर माइनस में चल रहे हैं।

इसी तरह चौक के चौबादारी निवासी क्यू खान का मीटर भी प्री पेड हो चुका है। अकाउंट संख्या 9965118651 है। पांच किलोवाट कनेक्शन है। 16 जुलाई को आखिरी पेमेंट जमा किया था। वर्तमान में पांच किलोवाट का कनेक्शन चल रहा है और एक लाख पांच हजार से अधिक का बकाया है।

राजधानी में पंद्रह लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें आठ लाख बिजली उपभोक्ता के स्मार्ट पोस्ट पेड मीटर को प्री पेड मीटर में बदल दिया गया है। इनमें किसी का जुलाई में प्री पेड मीटर किया गया तो किसी का अगस्त के प्रथम सप्ताह में। ऐसे ढाई लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनका प्री पेड मीटर हुए ढाई से तीन माह हो गए हैं और बिल एक रुपये का जमा नहीं किया गया, उनके कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं।

स्थिति यह हो गई है कि बिजली कर्मी व अभियंता फोन करते हैं तो बकाएदार फोन नहीं उठाते हैं और फोन स्विच आफ तक कर ले रहे हैं। यही नहीं कनेक्शन काटते हैं तो उपकेंद्र पहुंचकर अभियंता से आग्रह करते हैं कि त्योहारी सीजन में कनेक्शन न काटे और कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए।

वर्तमान में बिजली विभाग ने सुविधा दे रखी है कि उपभोक्ता अपना बिल काउंटर पर जमा कर सकते हैं और मीटर रि चार्ज करने के तरीके पूछ सकते हैं लेकिन उपभोक्ता का एक बड़ा वर्ग है कि वह बिल जमा करने में कोताही बरत रहा है। इससे बिजली विभाग का पचास करोड़ से अधिक का बिजली बिल उपभोक्ताओं पर बकाया है।