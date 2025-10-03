Language
    UPPCL: दिवाली के बाद विभाग लागू करेगा नई बिजली व्यवस्था, उपभोक्ताओं को फायदा या नुकसान?

    By Anshu Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:41 PM (IST)

    लखनऊ में बिजली विभाग नवंबर 2025 से नई बिजली व्यवस्था लागू करने जा रहा है। त्योहारों के कारण अक्टूबर में कोई बदलाव नहीं होगा। वर्टिकल बिजली व्यवस्था लागू होने से उपभोक्ताओं की समस्याएँ घर बैठे हल होंगी और हेल्पलाइन नंबर 1912 में भी सुधार किया जाएगा। फेसलेस प्रणाली से ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी जिससे 15 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

    दीपावली बाद से शुरू हो जाएगा वर्टिकल बिजली व्यवस्था का ट्रायल

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में नई बिजली व्यवस्था को नवंबर 2025 से लागू करने के लिए तैयारी बिजली विभाग ने कर ली है। अक्टूबर माह में त्योहार ज्यादा है, इसलिए बिजली विभाग कोई नया प्रयोग करने से बच रहा है। नवंबर माह में ठंडक थोड़ी बढ़ेगी, बिजली की डिमांड कम हो जाएगी।

    ऐसे में बिजली विभाग नया प्रयोग, जिसे वर्टिकल बिजली व्यवस्था का नाम दिया गया है, उसे लागू करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वर्तमान व्यवस्था से कई गुना बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। उपभोक्ता की समस्या घर बैठे हल होगी।

    हेल्पलाइन नंबर 1912 जो अभी तक उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, उसमें अभूतपूर्व बदलाव दिखेंगे और उपभोक्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत को संज्ञान में लेकर समस्या दूर कर दी जाएगी।

    राजधानी में अभी बिजली व्यवस्था को चलाने के लिए चार जोन है, जिनमें गोमती नगर, जोन, लखनऊ मध्य जोन, अमौसी जोन, जानकीपुरम जोन है। चार मुख्य अभियंता है। अभी इनसे बिजली व्यवस्था गर्मियों में संभल नहीं पाती, अब नई व्यवस्था से राजधानी के करीब पंद्रह लाख उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली देने का काम किया जाएगा।

    फेसलेस व्यवस्था लागू करने के लिए प्रबंधन ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि उपभोक्ता सारे काम अब आनलाइन दर्ज कराएगा। नया कनेक्शन ,लोड बढ़ोत्तरी, नाम परिवर्तन, बिल संशोधन जैसे कार्य।

    कुल मिलाकर आप घर बैठे आनलाइन शिकायत दर्ज कराए और आपकी समस्या निर्धारित तिथि पर ठीक हो जाएगी। यह व्यवस्था बरेली, मेरठ व कानपुर जैसे शहरों में चलाई जा रही है। अब देखना है कि यहां आगामी माह में किन दुश्वारियों से उपभोक्ताओं को गुजरना पड़ सकता है।