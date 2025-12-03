Language
    14 घंटे तक घर में छिपा बैठा था बदमाश, सुबह पड़ोसियों ने देखा तो खुला मिला दरवाजा; CCTV में क्या दिखा?

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:16 PM (IST)

    लखनऊ के जानकीपुरम में एक 75 वर्षीय वृद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बदमाश 14 घंटे तक घर में छिपा रहा। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खुला देखकर पुलिस को ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। जानकीपुरम की हाई प्रोफाइल कालोनी यशोदापुरम में 14 घंटे तक घर में छिपकर बैठे रहे बदमाश ने 75 वर्षीय वृद्धा की गलाकर दबाकर हत्या कर दी। गले में कसाव के निशान भी मिले हैं। रात में सुनसान देख आरोपित घर से निकलकर फरार हो गया। सुबह पड़ोसी टहलने निकले तो वृद्धा के घर का दरवाजा खुला हुआ था। आसपास के लोगों ने आवाज दी लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। फोन करने पर भी जवाब नहीं मिला।

    पड़ोसियों ने फोन कर महिला के रिश्तेदारों को बताया और सूचना 112 डायल कर पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। वृद्धा का शव बेडरूम में फर्श पर पड़ा था। भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है। सीसी फुटेज में एक संदिग्ध नजर आया है। लूट की आशंका जताई जा रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि कोई सामान गायब नहीं है।

    यशोदापुरम कालोनी में 75 वर्षीय नीलिमा श्रीवास्तव मकान में अकेले रहती थी। लगभग 25 वर्ष पहले उनके पति रमेश और 2021 में बेटे विभोर का बीमारी के चलते निधन हो चुका था। यशोदापुरम में वह बहू नम्रता को मायके से मिले मकान में रहती थी। मंगलवार की शाम लगभग नौ बजे पड़ोसियों ने उन्हें आखिरी बार घर से बाहर देखा था।

    बुधवार की सुबह नीलिमा के मकान का दरवाजा खुला पड़ा था। काफी देर तक हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों ने नीलिमा के मोबाइल पर फोन किया लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद सूचना रिश्तेदारों और 112 डायल कर पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो नीलिमा का शव घर के बेडरूम में फर्श पर पड़ा था। अंदर रखी अलमारी खुली थी और सामान इधर-उधर बिखरा था।

    पड़ोसियों का कहना है कि लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश ने विरोध पर नीलिमा की हत्या कर दी। जानकीपुरम पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरे चेक किए। फुटेज में मंगलवार दोपहर 12:20 बजे एक संदिग्ध युवक मकान में घुसता नजर आया है। उसने अपना चेहरा मफलर से ढक रखा था। वही संदिग्ध रात में 2:33 बजे मकान से शाल ओढ़कर निकलता दिखा है।

    आशंका है कि इसी ने लूट के विरोध में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। जानकीपुरम थाने में मृतका के भाई प्रदीप श्रीवास्तव ने तहरीर देकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी गोपी नाथ सोनी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर अज्ञात की तलाश जारी है। शव पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। मौत के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो सकेंगे। राजफाश के लिए सर्विलांस, स्वाट समेत कुल तीन टीम लगाई गई हैं।

    गले पर थे कसाव के निशान

    पड़ोसियों ने बताया कि वृद्धा के गले पर कसाव के निशान थे। गला कसने के बाद उनकी मौत की आशंका है। जानकीपुरम पुलिस ने लूट की बात से इंकार किया है। इंस्पेक्टर विनोद तिवारी ने बताया कि कोई भी सामान गायब होने की पुष्टि नहीं हुई है। वृद्धा के पास से अंगूठी मिली है। विभिन्न बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है।

    दहशत में पड़ोसी, गश्त पर सवाल

    घटना के बाद से पड़ोसी दहशत में हैं। उन्होंने कहा कि नीलिमा बेहद सरल स्वभाव की थी और सभी का ध्यान रखती थी। उनकी हत्या से सभी लोग दहशत में हैं। उन्होंने पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठाए हैं।

    डेढ़ वर्ष पहले कबाड़ियों ने मकान से की थी चोरी

    नाम न छापने की शर्त पर कालोनी की एक महिला ने बताया कि डेढ़ वर्ष पहले वृद्धा ने घर का कबाड़ बेचने के लिए कबाड़ियों को बुलाया था। कबाड़ी घर में रखे कंगन चोरी कर फरार हो गए थे। पड़ोसियों का कहना है कि इनमें से भी कोई कबाड़ी भी घटना को अंजाम दे सकता है।