Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हर साल जमा होता था टैक्स, फिर एक दिन House Tax Bill देख बुजुर्ग के छूट गए पसीने

    By Ajay Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:31 AM (IST)

    लखनऊ में 77 वर्षीय उर्मिला त्रिपाठी को नगर निगम ने 5.87 लाख रुपये का हाउस टैक्स बिल भेजा, जिससे वह परेशान हैं। उनके बेटे ने कर अधीक्षक पर आरोप लगाए और ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। मोतीनगर निवासी उर्मिला त्रिपाठी की उम्र 77 वर्ष है। इस उम्र में उनकी परेशानी का कारण नगर निगम की तरफ से भेजा गया हाउस टैक्स का बिल है।
    हर साल टैक्स भी जमा हो रहा और नगर निगम को कोई एतराज भी नहीं था और अब नगर निगम ने वर्ष 2010 से टैक्स को पुनरीक्षित कर दिया और पुराना एरियर और ब्याज समेत 5.87 लाख का बिल भेज दिया। इसमे भी नगर निगम की ही गलती है कि उसने अभी तक पुनरीक्षण क्यों नहीं किया था और बिल भी जमा हो रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर निगम में लगे नागरिक समाधान दिवस में उर्मिला त्रिपाठी के पुत्र आशुतोष त्रिपाठी ने महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार को दिए पत्र में जोन दो में तैनात कर अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि हाउस टैक्स की जांच किसी अन्य जोन के ईमानदार अधिकारी से कराई जाए। बुजुर्ग उर्मिला त्रिपाठी की तरफ से दिए गए पत्र में मानसिक उत्पीडऩ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे उनकी बीमारी बढ़ गई है।

    मकान के कुछ भाग में बनी दुकान को सील करने की धमकी दी जा रही है। नगर आयुक्त ने जांच कराकर रिपोर्ट देने को कहा है। इंदिरानगर ए ब्लाक निवासी अजय वर्मा पत्नी ज्योतिमा वर्मा के साथ आए थे और उनके मकान का हाउस टैक्स 45 सौ से दस गुना अधिक कर दिया गया है। भवन संख्या बी-6 एलडीए कालोनी निवासी उदय शुक्ला भी हाउस टैक्स बढ़ा देने की शिकायत लेकर पहुंचे।

    समाधान शिविर में हाउस टैक्स में गड़बड़ी के साथ ही सीवर और सफाई न होने की शिकायतें आईं। गोल मार्केट निवासी रवि गुप्ता सीवर लाइन का कनेक्शन अभी तक न होने की शिकायत लेकर पहुंचे थे। समाधान शिविर में 68 शिकायतें आईं जिसमे से 55 शिकायतें हाउस टैक्स में गड़बड़ी से जुड़ी थी। जिसे निस्तारित किया गया। शिविर में अपर नगर आयुक्त डा. अरविंद राव, अरुण गुप्त, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय भी मौजूद थे।

    फतेहगंज में गेट बनाने का विरोध
    फतेहगंज गल्ला मंडी से आए दुकानदारों ने पार्षद गिरीश गुप्ता की तरफ से बनाए जा गेट का विरोध किया। ये दुकानदार समाधान शिविर में भी आए। ओमशंकर मिश्र व अन्य ने कहा कि मनमाने तरह से गेट बनाकर परेशान किया जा रहा है।