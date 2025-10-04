लेखपाल ने कर दी बड़ी गलती, DM के सामने पहुंचा मामला तो हो गया माथा गर्म; तुरंत लिया ये एक्शन

लखनऊ के मोहनलालगंज में डीएम विशाख जी ने जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जी निस्तारण के मामले में लेखपाल को हटाने के आदेश दिए। दो साल से वरासत दर्ज न होने पर कानूनगो को फटकार लगाई। एक अन्य मामले में शिकायत करने पर सिपाही द्वारा धमकाने की शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए।

जागरण टीम, लखनऊ। सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली देखिए। पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण हो गया और पीड़ित की शिकायत पर लेखपाल ने फर्जी निस्तारण भी कर दिया। मोहनलालगंज में तहसील समाधान दिवस पर जनसुनवाई कर रहे डीएम विशाख जी के सामने जब यह प्रकरण आया तो उन्होंने लेखपाल को तहसील से हटाने के साथ तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए।

वहीं, एक अन्य शिकायत में दो साल से वरासत दर्ज नहीं किए जाने पर नाराज डीएम ने कानूनगो को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा। सिसेंडी में जमीन के एक प्रकरण में टीम बनाकर दूसरे क्षेत्र के लेखपाल को भेजकर जांच के आदेश दिए।

मोहनलालगंज के नगराम के पटवा खेड़ा निवासी धर्मराज का आरोप था कि उनकी पट्टे की जमीन पर मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने आइजीआरएस के माध्यम से शिकायत की लेकिन लेखपाल ने शिकायत का फर्जी निस्तारण कर दिया।

डीएम विशाख जी के सामने मामला पहुंचा तो वह नाराज हो गए और उन्होंने समेसी लेखपाल को तत्काल तहसील से हटाए जाने और उसके विरुद्ध चार्जशीट देने के निर्देश दिए। वहीं एक ही दिन में 20-25 जमीन से जुड़ी शिकायतों पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तहसील अधिकारियों के जमकर फटकार लगाई।

दो साल में नहीं दर्ज कर सके वरासत गौरा के रितेश ने बताया कि बाबा और पिता की मौत के बाद वरासत दर्ज होनी है। 2023 से शिकायत कर रहे हैं लेकिन कानूनगो लगातार खारिज कर रहे हैं। इस पर डीएम ने एसडीएम से कहा कि दो किलोमीटर की दूरी और दो साल में वरासत नहीं दर्ज कर पाए। डीएम ने कानूनगो को जमकर फटकारा और तत्काल मौके पर जाकर कार्रवाई के निर्देश दिए।

शिकायत की तो सिपाही ने धमकाया निगोहां की सरस्वती का आरोप था कि पड़ोसी उनके साथ गाली गलौज करते हैं। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल और पुलिस कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिससे नाराज होकर निगोहां पुलिस के सिपाही ने पीड़ित से कहा कि डीसीपी कार्यालय में तुम पर मुकदमा कर दिया है जाओ जमानत करवाओ। इस पर डीएम ने एसीपी राजनीश कुमार वर्मा को जांच के निर्देश दिए हैं।

सरकारी स्कूल के पास शराब की दुकान हटाने की मांग बीकेटी तहसील मुख्यालय के सभागार में समाधान दिवस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम साहिल कुमार,तहसीलदार शरद सिंह,बीडीओ पूजा पांडे सुनवाई कर रहे थे। जलालपुर निवासी गरीब जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र रावत द्वारा ग्रामीणों के साथ शिकायत की गई कि उसरना तिराहे पर देशी शराब की दुकान प्राथमिक विद्यालय से 70 मीटर की दूरी पर मानकों के विपरीत खुली है। शिकायत पर तहसीलदार ने इटौंजा के थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए हैं।