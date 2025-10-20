लखनऊ मंडल: टीटीई के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने सभी टीटीई लाबी में टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी है। इससे न केवल टिकट चेकिंग स्टाफ की उपस्थिति अब रियल टाइम में दर्ज होगी, वहीं कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी।

वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई ) की उपस्थिति प्रणाली को पूर्णतः डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करते हुए एक और महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। मंडल के सभी 11 टीटीई लाबी लखनऊ, वाराणसी, उन्नाव, प्रयागराज संगम, शाहगंज, रायबरेली, अयोध्या धाम, सुलतानपुर बाराबंकी, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ एवं अयोध्या कैंट में बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित की गई है।

इस प्रणाली के लागू होने से टिकट जांच कर्मियों की उपस्थिति अब रियल टाइम में दर्ज की जाएगी। इससे मैनुअल रजिस्टर की आवश्यकता समाप्त हो गई है और उपस्थिति डेटा अब सीधे डिजिटल रूप में संग्रहित होगा। यह पहल न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने में सहायक होगी, बल्कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता, समयपालन एवं जवाबदेही को भी सुदृढ़ करेगी।

बायोमीट्रिक प्रणाली के माध्यम से मंडल के सभी टीटीई लाबी का उपस्थिति डेटा एकीकृत रूप से उपलब्ध रहेगा, जिससे प्रबंधन को कर्मियों की उपस्थिति एवं ड्यूटी आवंटन की वास्तविक समय में जानकारी मिल सकेगी। इससे कर्मियों की ड्यूटी शेड्यूलिंग एवं नियंत्रण में पारदर्शिता आएगी।