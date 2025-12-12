Language
    Lucknow: 1090 चौराहे पर कामर्शियल कांप्लेक्स, गोमती नगर विस्तार में बनेंगी ग्रुप हाउसिंग

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    LDA Plans for Developed Lucknow: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, गोमती नगर के विपिन खंड (विस्तार) में 1090 चौराहे के पास पांच व्यावसायिक भूखंड ...और पढ़ें

    लखनऊ विकास प्राधिकरण

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर के 1090 चौराहे पर कामर्शियल कांप्लेक्स, हास्पिटल और गोमती नगर विस्तार में ग्रुप हाउसिंग के तहत फ्लैट बनाएगा। एलडीए इस बार अपनी व्यावसायिक संपत्तियों के ई-आक्शन में सबसे प्राइम लोकेशन के भूखंड लगाने जा रहा है। जहां लोगों को सर्वोत्तम रोड कनेक्टिविटी के साथ ही काफी बड़ा ग्रीन एरिया मिलेगा। ई-आक्शन के लिए 15 दिसंबर से पोर्टल खुलेगा, वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं।

    गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-सात में पुलिस मुख्यालय के पीछे 43.051 एकड़ भूमि पर ग्रुप हाउसिंग के 11 भूखंड व एक व्यावसायिक भूखंड सर्वे में एलडीए को मिला है। पांच दिसंबर को हुई एलडीए की बोर्ड बैठक में योजना का ले-आउट पास हो चुका है, जिसमें भूमि का 15 प्रतिशत क्षेत्र ग्रीन एरिया के लिए सुरक्षित किया गया है। ये सभी भूखंड इस बार के ई-आक्शन में लगाए जा रहे हैं। ग्रुप हाउसिंग के भूखंड 5295 वर्गमीटर से लेकर 11934 वर्गमीटर क्षेत्रफल के हैं, जिनकी कीमत 80633 रुपये प्रति वर्गमीटर आरक्षित की गई है। 7180 वर्गमीटर क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखंड की आरक्षित दर 82864 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है।
    एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, गोमती नगर के विपिन खंड (विस्तार) में 1090 चौराहे के पास पांच व्यावसायिक भूखंड व एक हास्पिटल भूखंड ई-आक्शन में लगाया जाएगा। 51 वर्गमीटर से लेकर 11175 वर्गमीटर क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखंडाें की आरक्षित दर 118855 रुपये से लेकर 128230 रुपये प्रति वर्गमीटर आरक्षित की गई है। वहीं, 1615 वर्गमीटर क्षेत्रफल के हास्पिटल भूखंड की कीमत 97413 रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई है।

    ऐसे ही डालीबाग में बटलर पैलेस रोड पर स्थित ग्रुप हाउसिंग के दो भूखंड भी इस बार के ई-आक्शन में लगाए जा रहे हैं। 2026 वर्गमीटर व 2097 वर्गमीटर क्षेत्रफल के इन दोनों भूखंडों की कीमत 88334 रुपये प्रति वर्गमीटर आरक्षित हुई है। उन्होंने बताया कि पांच नवंबर को एलडीए ने डालीबाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लांच की थी। जिसमें बने 72 फ्लैटों के लिए आठ हजार से अधिक आवेदन आये थे। डालीबाग के इन ग्रुप हाउसिंग भूखंडों पर बनने वाले अपार्टमेंट्स की अधिक डिमांड होगी। उपाध्यक्ष ने बताया, ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक व हास्पिटल भू-उपयोग के इन सभी भूखंडों की लोकेशन काफी प्राइम है। इसमें प्रतिभाग करने के इच्छुक लोग एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे।