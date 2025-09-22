लखनऊ वालों के लिए खुशखबरी! दिवाली से पहले योगी सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा

लखनऊ में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 10.68 करोड़ रुपये के 42 कार्य उत्तर विधानसभा क्षेत्र में और 18.92 करोड़ रुपये के 74 विकास कार्यों का पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में शिलान्यास किया। भाजपा नेताओं ने इस अवसर पर राजनाथ सिंह के प्रयासों की सराहना की जिनके कारण शहर में विकास हो रहा है। मेट्रो विस्तार के लिए 5800 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत रविवार को उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 10.68 करोड़ के 42 कार्य और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 18.92 करोड रुपये की लागत से होने वाले 74 विकास कार्याें का शिलान्यास किया गया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधायक डा नीरज बोरा व भाजपा नेता अंजनी श्रीवास्तव की मौजूदगी में शिलान्यास किया। वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने कहा की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रयासों से राजधानी सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास और आधुनिकता की मिसाल बन चुका है। लंबे समय के बाद कोई राजधानी आता है तो एयरपोर्ट पर उतरते ही बदलाव दिखने लगता है।

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,गोमती नगर, चारबाग रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण हुआ है। मेट्रो के विस्तार के लिए भी 5,800 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा ने कहा कि रक्षा मंत्री राजधानी वासियों के स्वास्थ्य, सुख सुविधाओं और विकास के लिए चिंतित रहते हैं।