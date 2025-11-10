10.39 करोड़ से होगा लखनऊ की सड़कों और नालियों का विकास, महापौर ने किया शिलान्यास

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहर में 10.39 करोड़ से विकास कार्य कराए जाएंगे। महापौर सुषमा खर्कवाल ने विकास के होने वाले कार्यों का शिलान्यास किया।

इसमे सड़कों, नालियों एवं नालों का निर्माण होना है। यह कार्य हैदरगंज तृतीय वार्ड, बुद्ध विहार हंसखेड़ा, कन्हैया माधवपुर द्वितीय वार्ड, लालजी टंडन वार्ड, बालागंज वार्ड, गढ़ीपीर खां वार्ड, न्यू हैदरगंज प्रथम वार्ड में, सआदतगंज वार्ड ,कश्मीरी मोहल्ला वार्ड, भवानीगंज वार्ड में कराए जाएंगे।