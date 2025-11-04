Language
    गोमती तट पर आप भी प्रज्ज्वलित कीजिए दीप, दैनिक जागरण शाम पांच बजे से लक्ष्मण मेला स्थल पर मनाएगा भव्य दीपोत्सव

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:36 PM (IST)

    लखनऊ में दैनिक जागरण देव दीपावली पर दीपोत्सव का आयोजन कर रहा है, जिसमें गोमती तट को दीयों से सजाया जाएगा। कार्यक्रम 5 नवंबर को शाम 5 बजे से शुरू होगा, जहाँ रंगोली और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी। महापौर सुषमा खर्कवाल दीप सज्जा और रंगोली प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करेंगी। विभिन्न विद्यालय और संगठन इस उत्सव में भाग लेंगे।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ।  दैनिक जागरण देव दीपावली पर दीपोत्सव की परंपरा निभा रहा है। इस प्रथा का निर्वहन इस बार भी पांच नवंबर को शाम पांच बजे से किया जाएगा। दीपों के इस उत्सव में आप भी परिवार और मित्रों के साथ आइए और दीयों से छठ घाट को आलोकित कीजिए। आप स्वयं भी दीये, तेल और बाती लाकर दीप जला सकते हैं।

    देव दीपावली पर मां गोमती का आंचल इस बार भी दीपमालिका से सजेगा। सुंदर रंगोली बनाई जाएंगी। झालरों की रोशनी से तट प्रकाशमान होगा तो दीयों की झिलमिलाहट हर किसी को आकर्षित करेगी। लोग दीपमालाओं से गोमती के आंचल का शृंगार करेंगे। प्रकाश की छटा के बीच सशस्त्र सीमा बल के बैंड की धुनें देशभक्ति का संचार करेंगी तो रंगोली से सज्जित घाट मनोहारी लगेंगे। मनभावन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी।

    बिरजू महाराज कथक संस्थान, सेंट जोसेफ कालेज, बाल निकुंज विद्यालय व रिदम डांस अकादमी के विद्यार्थी गीत-संगीत व नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे। उत्सव को भव्य बनाने के लिए प्रतिभागी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। दीप सज्जा एवं रंगोली प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार विजेताओं को मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खर्कवाल सम्मानित करेंगी। पांच प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

    ये टीमें करेंगी प्रतिभाग

    दीप सज्जा व रंगोली प्रतियोगिता में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, कला विद्यालय, अवध लेडीज क्लब, बंगाली वेलफेयर सोसायटी, चैतन्य वेलफेयर सोसाइटी, नागरिक सुरक्षा लखनऊ, गोमतीनगर जनकल्याण महासमिति, इनरव्हील क्लब आफ लखनऊ अभ्युदय, जागरण संगिनी क्लब, कला होलिक ग्रुप, लायंस इंटरनेशनल, मानवाधिकार जनसेवा परिषद, परीक्षित इवेंट, पावर एन प्राइड, राज स्टेट स्कूल, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, सेंट जोसेफ कालेज, समरविल स्कूल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल, आरए बाजार स्कूल व बीसी बाजार स्कूल की टीमें प्रतिभाग करेंगी।