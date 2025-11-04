गोमती तट पर आप भी प्रज्ज्वलित कीजिए दीप, दैनिक जागरण शाम पांच बजे से लक्ष्मण मेला स्थल पर मनाएगा भव्य दीपोत्सव

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दैनिक जागरण देव दीपावली पर दीपोत्सव की परंपरा निभा रहा है। इस प्रथा का निर्वहन इस बार भी पांच नवंबर को शाम पांच बजे से किया जाएगा। दीपों के इस उत्सव में आप भी परिवार और मित्रों के साथ आइए और दीयों से छठ घाट को आलोकित कीजिए। आप स्वयं भी दीये, तेल और बाती लाकर दीप जला सकते हैं।

देव दीपावली पर मां गोमती का आंचल इस बार भी दीपमालिका से सजेगा। सुंदर रंगोली बनाई जाएंगी। झालरों की रोशनी से तट प्रकाशमान होगा तो दीयों की झिलमिलाहट हर किसी को आकर्षित करेगी। लोग दीपमालाओं से गोमती के आंचल का शृंगार करेंगे। प्रकाश की छटा के बीच सशस्त्र सीमा बल के बैंड की धुनें देशभक्ति का संचार करेंगी तो रंगोली से सज्जित घाट मनोहारी लगेंगे। मनभावन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी।

बिरजू महाराज कथक संस्थान, सेंट जोसेफ कालेज, बाल निकुंज विद्यालय व रिदम डांस अकादमी के विद्यार्थी गीत-संगीत व नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे। उत्सव को भव्य बनाने के लिए प्रतिभागी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। दीप सज्जा एवं रंगोली प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार विजेताओं को मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खर्कवाल सम्मानित करेंगी। पांच प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे।