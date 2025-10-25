लखनऊ के इस इलाके में बनेगी सिक्स लेन रोड, सड़क चौड़ीकरण की तैयारी तेज
लखनऊ में कुर्सी रोड बेहटा से टेढ़ी पुलिया चौराहे तक सड़क को छह लेन करने की मांग उठी है। ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने विधायक नीरज बोरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। विधायक ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सड़क को छह लेन करने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है, क्योंकि भविष्य में यातायात का दबाव बढ़ने की आशंका है। मंडलायुक्त ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। कुर्सी रोड बेहटा से लेकर टेढ़ी पुलिया चौराहे तक सड़क को छह लेन करने की मांग को लेकर ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने मुख्यमंत्री से संबोधित ज्ञापन विधायक डा. नीरज बोरा को सौंपा है। विधायक ने भी ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष रूप कुमार शर्मा के पत्र को संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छह लेन सड़क बनवाने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि कुर्सी रोड पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुकरैल वन में नाइट सफारी व अन्य प्रस्तावित विकास परियोजना से भविष्य में यातायात का दबाव बढ़ेगा। इसके लिए कुर्सी रोड बेहटा से लेकर टेढ़ी पुलिया चौराहे तक सड़क को छह लेन का करना चाहिए।
ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष रूप कुमार शर्मा व महासचिव विवेक शर्मा ने बताया कि सांसद राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी और लखनऊ विकास प्राधिकरण में आयोजित नागरिक सुविधा दिवस पर मंडलायुक्त को भी सड़क चौड़ीकरण का ज्ञापन सौंपा गया है।
पदाधिकारियों ने बताया कि मंडलायुक्त ने महासमिति की मांग को गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कुर्सी रोड को छह लेन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।
