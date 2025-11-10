Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ में मृत महिला को जिंदा दिखाकर किया करोड़ों रुपये की जमीन का एग्रीमेंट, दो गिरफ्तार

    By Santosh Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:41 AM (IST)

    लखनऊ में वजीरगंज पुलिस ने दो ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक मृत महिला को जिंदा बताकर करोड़ों की जमीन का सौदा किया। गणेश प्रसाद यादव की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मां की मृत्यु 1996 में हो चुकी थी, लेकिन आरोपियों ने किसी और महिला को उनकी मां बताकर जमीन का एग्रीमेंट कर लिया। पुलिस ने संतोष और एजाज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। मृत महिला को जिंदा बताते हुए करोड़ों रुपये की जमीन का एग्रीमेंट करने के बाद ठगी करने वाले दो आरोपितों को वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कई आरोपित फरार हैं।

    पुलिस इनकी तलाश में है। वजीरगंज इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी के मुताबिक, ठाकुरगंज के मोहनीपुरवा निवासी गणेश प्रसाद यादव ने माविया हसन, एजाज हसन, संतोष कुमार यादव और आठ अन्य के खिलाफ जाली कागजात के आधार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गणेश ने आरोप लगाए कि उनकी मां छेदाना की 1996 में मौत हो चुकी है। साजिशन आरोपितों ने अन्य महिला को उनकी मां के स्थान पर खड़ा कर जमीन का एग्रीमेंट करा लिया और लाखों रुपये ले लिए।

    उन्हें ठगी की जानकारी हुई तो खरीदार से संपर्क किया। इसी के बाद वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने नामजद संतोष और एजाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।