लखनऊ में मृत महिला को जिंदा दिखाकर किया करोड़ों रुपये की जमीन का एग्रीमेंट, दो गिरफ्तार

लखनऊ में वजीरगंज पुलिस ने दो ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक मृत महिला को जिंदा बताकर करोड़ों की जमीन का सौदा किया। गणेश प्रसाद यादव की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मां की मृत्यु 1996 में हो चुकी थी, लेकिन आरोपियों ने किसी और महिला को उनकी मां बताकर जमीन का एग्रीमेंट कर लिया। पुलिस ने संतोष और एजाज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।