    Credit Card के माध्यम से 1.12 लाख रुपये पार, यूपी में महिला समेत तीन के के साथ 2.88 लाख की ठगी

    By Ayushman Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:32 PM (IST)

    लखनऊ में साइबर जालसाजों ने तीन लोगों के खातों से 2.88 लाख रुपये उड़ा दिए। ये मामले जानकीपुरम, ठाकुरगंज और आलमबाग में हुए। चंदन सिंह के क्रेडिट कार्ड स ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजों ने महिला समेत तीन के खातों से 2.88 लाख रुपये पार कर दिए। साइबर ठगी के यह मामले जानकीपुरम, ठाकुरगंज व आलमबाग के हैं। पुलिस तीनों मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।

    जानकीपुरम सेक्टर-बी निवासी चंदन सिंह ने बताया कि उनके पास आइसीआइसीआइ बैंक का क्रेडिट कार्ड है। सात दिसंबर को जालसाज ने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनके खाते से 1.12 लाख रुपये पार कर दिए। रुपये कटने का मैसेज देख चंदन के होश उड़ गए। कार्ड व खाता ब्लाक कराने के बाद चंदन ने जानकीपुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    वहीं, ठाकुरगंज के सज्जाद बाग कालोनी निवासी सैय्यद मोहम्मद का खाता यूनियन बैंक आफ इंडिया में है। उन्होंने बताया कि पांच दिसंबर को साइबर जालसाज ने खाते से 45 हजार रुपये पार कर दिए। ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत करने के बाद ठाकुरगंज थाने में आइटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    उधर, आलमबाग के ओमनगर निवासी रश्मि यादव का खाता एसबीआइ व आइसीआइसीआइ बैंक में है। उन्होंने बताया कि साइबर जालसाज ने उनके एसबीआइ खाते से दो बार में एक लाख और आइसीआइसीआइ बैंक खाते से तीन बार में 29 हजार रुपये निकाल लिए। बैंक व साइबर सेल में शिकायत करने के बाद रश्मि ने आलमबाग कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी है।