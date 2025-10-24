Language
    Lucknow Crime: लखनऊ में नशीला पेय पिलाने के बाद होटल में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    Lucknow Crime News: उसने नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। नाबालिग के परिवारीजन काे जब जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचे और मौके से आरोपी तौकीर को पकड़ा। 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी लखनऊ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दस दिन में नाबालिग से दुष्कर्म का दूसरा मामला सामने आया है। शहर के पॉश इलाके गोमती नगर में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर इंदिरा नगर के तौकीर ने होटल में नशीला पदार्थ पिलाने के बाद 12वीं की छात्रा दुष्कर्म किया। पीड़िता के घरवालों ने आरोपित को मौके से दबोचने के बाद पुलिस को सौंप दिया।

    राजधानी लखनऊ में दस दिन के अंतराल पर 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का दूसरा मामला सामने आने पर खलबली मच गई। इंदिरा नगर के तौकीर ने 12वीं की छात्रा से इंस्टाग्राम से दोस्ती की। इसके बाद नाबालिग को मिलने के लिए होटल में बुलाया। तौकीर के बुलाने पर नाबालिग छात्रा उससे मिलने डीएलएफ माई पैड पहुंची।

    जहां पर उसने नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। नाबालिग के परिवारीजन काे जब जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचे और मौके से आरोपी तौकीर को पकड़ा। नाबालिग के परिवार के सदस्यों की तहरीर पर विभूति खंड थाना में पॉक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।