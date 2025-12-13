Lucknow: स्टेज डांसर को गोली मारने वाले की तलाश में उन्नाव, हरदोई समेत अन्य जिलों में पुलिस की दबिश

जागरण संवाददाता, लखनऊ: स्टेज डांसर के मोबाइल नंबर ब्लाक करने पर पारा इलाके में गुरुवार देर रात उसके घर में घुसकर गोली मारने वाले प्रेमी आकाश कश्यप का पुलिस सुराग नहीं लगा सकी है। पुलिस उसके परिवारीजनों के संपर्क में है और पड़ोसी जनपद उन्नाव, हरदोई व बाराबंकी में टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। लोकबंधु अस्पताल में भर्ती स्टेज डांसर की हालत में सुधार के बाद दूसरे दिन डाक्टरों ने छुट्टी दे दी।

इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि आरोपित आकाश की तलाश में पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही हैं। वह मोबाइल नंबर बंद कर फरार है। एक टीम सरोजनीनगर गौरी बाजार में रहने वाले उसके परिवारीजनों के भी संपर्क में है।

आकाश कश्यप ने गुरुवार देर रात पारा स्थित फ्लैट से खींचकर इवेंट कंपनी कर्मी व आरकेस्ट्रा डांसर प्रेमिका को पीटा था। बाल पकड़कर खींच लिया और 20 मीनट तक पीटता रहा। उसके दाहिने कंधे पर गोली मार दी थी।

गोली मारकर स्कोर्पियो कार से साथी के साथ फरार हो गया था। कालोनी में लगे सीसी कैमरा व भागने के रास्ते मे लगे सीसी कैमरों को चेक करते हुए तलाश की जा रही है। अस्पताल से लौटने के बाद पीड़िता की सुरक्षा के लिए कालोनी में दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए है। पुलिस ने घटनास्थल से एक कारतूस बरामद किया है और सर्विलांस टीम की मदद से आरोपित व उसके साथियों की तलाश में दबिश दे रही है।