Lucknow: लखनऊ में घर में घुसकर 75 वर्षीया महिला की हत्या, अकेले रहतीं थीं वृद्धा

जागरण संवाददाता, लखनऊ : राजधानी लखनऊ में अकेले घर में रह रही बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। शहर के जानकीपुरम के यशोदापुरम में 75 वर्षीया महिला नीलिमा श्रीवास्तव की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। चोरी के विरोध में हत्या की आशंका जताई जा रही है।

जानकीपुरम के यशोदा पुरम में बुजुर्ग महिला नीलिमा श्रीवास्तव की अज्ञात बदमाशों ने उनके ही घर में घुसकर हत्या कर दी। वह घर में अकेले ही रहती थी। सुबह आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आधिकारिक रूप से घटना को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया गया है।

नीलिमा श्रीवास्तव घर में अकेले रहती थी। मंगलवार शाम पड़ोसियों ने उन्हें आखिरी बार देखा था। बुधवार की सुबह काफी देर तक उनके घर का दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों ने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची जानकीपुरम पुलिस ने दरवाजा खोला तो महिला का शव अंदर पड़ा हुआ था। अलमारी में रखा सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में रखी अटैची भी खुली हुई थी।