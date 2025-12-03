Language
    Lucknow: लखनऊ में घर में घुसकर 75 वर्षीया महिला की हत्या, अकेले रहतीं थीं वृद्धा

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    Lucknow Crime News: 75 वर्षीय नीलिमा श्रीवास्तव घर में अकेले रहती थी। मंगलवार शाम पड़ोसियों ने उन्हें आखिरी बार देखा था। बुधवार की सुबह काफी देर तक उन ...और पढ़ें

    लखनऊ में बुजुर्ग महिला की हत्या की सूचना पर दुखी परिवारीजन

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : राजधानी लखनऊ में अकेले घर में रह रही बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। शहर के जानकीपुरम के यशोदापुरम में 75 वर्षीया महिला नीलिमा श्रीवास्तव की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। चोरी के विरोध में हत्या की आशंका जताई जा रही है।

    जानकीपुरम के यशोदा पुरम में बुजुर्ग महिला नीलिमा श्रीवास्तव की अज्ञात बदमाशों ने उनके ही घर में घुसकर हत्या कर दी। वह घर में अकेले ही रहती थी। सुबह आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आधिकारिक रूप से घटना को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया गया है।
    नीलिमा श्रीवास्तव घर में अकेले रहती थी। मंगलवार शाम पड़ोसियों ने उन्हें आखिरी बार देखा था। बुधवार की सुबह काफी देर तक उनके घर का दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों ने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची जानकीपुरम पुलिस ने दरवाजा खोला तो महिला का शव अंदर पड़ा हुआ था। अलमारी में रखा सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में रखी अटैची भी खुली हुई थी।

    पुलिस ने छानबीन कर फारेंसिक टीम को सूचना दी। टीम ने फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं। पड़ोसियों का कहना है कि चोरी करने पहुंचे बदमाशों ने विरोध करने पर महिला की हत्या की है। हालांकि, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
    गला दबाने से मौत की आशंका
    पुलिस सूत्रों का कहना है कि गला दबाकर महिला की हत्या की गई है। प्रारंभिक जांच में उनके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारण स्पष्ट होने की बात कही जा रही है।