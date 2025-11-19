Lucknow: लखनऊ के हाई सिक्योरिटी जोन में मथुरा से आए मां और बेटे ने खाया जहरीला पदार्थ, तबीयत बिगड़ी

जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी के कालीदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग को हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। बुधवार को इसी हाई सिक्योरिटी जोन में मां और बेटे ने मथुरा के एक प्रकरण में जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मथुरा में अपनी जमीन पर एक व्यक्ति के कब्जा करने और स्थानीय प्रशासन पर सुनवाई न करने के आरोप लगाकर बुधवार काे लखनऊ में मां और बेटे ने जान देने का प्रयास किया है। मां और बेटे ने विक्रमादित्य मार्ग पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।

मथुरा में बरसाना के राधा रानी टाउनशिप की मुनेश सिंह बुधवार की सुबह विक्रमादित्य मार्ग पर अपने बेटे बलजीत सिंह के साथ पहुंची। यहां पर कुछ देर रुकीं और इसके बाद पास रखा जहरीला पदार्थ निकाला और दोनों लोगों ने खा लिया। इसके सेवन के कुछ ही देर बाद में दोनों की तबीयत बिगड़ गई। यह देख आसपास मौजूद राहगीर एकत्रित हो गए।

कुछ ही दूर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी भी मौके पर आ गए हैं। इसके बाद दोनों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। गौतम पल्ली इंस्पेक्टर रत्नेश सिंह ने बताया कि मुनेश और उनके बेटे ने मथुरा में कुछ लोगों पर उनका प्लाट कब्जाने का आरोप लगाया है।मथुरा पुलिस से संपर्क किया गया है। दोनों लोगों की हालत खतरे से बाहर है। मथुरा पुलिस की एक टीम भी लखनऊ आ रही है।