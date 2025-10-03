Lucknow Crime News: साइबर ठगाें ने अधिवक्ता व सेवानिवृत्त शिक्षिका समेत छह के खातों से पार की रकम

Lucknow Crime News अभिनव गुप्ता ने बताया कि एक्स पर यात्रा डाट काम पर सूचना दी। 28 सितंबर को उधर से मेल पर बुकिंग पीएनआर मांगा गया। पीड़ित ने जानकारी शेयर कर दी। उसके बाद उनके पास एक काल आई। फोनकर्ता ने बातों में फंसाकर लिंक से मोबाइल का एक्सेस हासिल कर खाते से तीन बार में 155988 रुपये पार कर दिए।

जागरण संवाददाता, लखनऊ: साइबर जालसाजों ने अधिवक्ता व सेवानिवृत्त शिक्षिका समेत छह के खातों से 7.31 लाख रुपये पार कर दिए। साइबर ठगी के यह मामले मड़ियांव, इंदिरानगर, आशियाना, ठाकुरगंज व पीजीआइ के हैं। पुलिस सभी मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।

जानकीपुरम सेक्टर-बी स्थित एसबीआइ कालोनी निवासी अभिनव गुप्ता ने बताया कि एक्स पर यात्रा डाट काम पर सूचना दी। 28 सितंबर को उधर से मेल पर बुकिंग पीएनआर मांगा गया। पीड़ित ने जानकारी शेयर कर दी। उसके बाद उनके पास एक काल आई। फोनकर्ता ने बातों में फंसाकर लिंक से मोबाइल का एक्सेस हासिल कर खाते से तीन बार में 1,55,988 रुपये पार कर दिए। पीड़ित ने मड़ियांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

इसी थाना क्षेत्र के नौबस्ता गायत्रीनगर निवासी रामजीवन यादव ने बताया कि 25 सितंबर को मोबाइल चोरी हो गया था। जिसके बाद जालसाज ने खाते से 1,14,768 रुपये निकाल लिए। वहीं, इंदिरानगर सेक्टर-8 स्थित पटेलनगर निवासी अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि 30 सितंबर को एक कॉल आयी। फोनकर्ता ने एसबीआइ योनो कस्टमर केयर कर्मी बनकर जानकारी हासिल की। उसके बाद खाते से 1.57 लाख रुपये निकाल लिए।

उधर, आशियाना के बंगला बाजार स्थित सालेहनगर निवासी अविनय यादव डा. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट पर लाक बुक किया था। इसी दौरान जालसाज ने काल कर जानकारी ली। फिर खाते से 50 हजार निकाल लिए।