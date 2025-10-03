Language
    Lucknow Crime News: साइबर ठगाें ने अधिवक्ता व सेवानिवृत्त शिक्षिका समेत छह के खातों से पार की रकम

    By ayushman pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    अधिवक्ता व सेवानिवृत्त शिक्षिका समेत छह के खातों से पार की रकम

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: साइबर जालसाजों ने अधिवक्ता व सेवानिवृत्त शिक्षिका समेत छह के खातों से 7.31 लाख रुपये पार कर दिए। साइबर ठगी के यह मामले मड़ियांव, इंदिरानगर, आशियाना, ठाकुरगंज व पीजीआइ के हैं। पुलिस सभी मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।

    जानकीपुरम सेक्टर-बी स्थित एसबीआइ कालोनी निवासी अभिनव गुप्ता ने बताया कि एक्स पर यात्रा डाट काम पर सूचना दी। 28 सितंबर को उधर से मेल पर बुकिंग पीएनआर मांगा गया। पीड़ित ने जानकारी शेयर कर दी। उसके बाद उनके पास एक काल आई। फोनकर्ता ने बातों में फंसाकर लिंक से मोबाइल का एक्सेस हासिल कर खाते से तीन बार में 1,55,988 रुपये पार कर दिए। पीड़ित ने मड़ियांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    इसी थाना क्षेत्र के नौबस्ता गायत्रीनगर निवासी रामजीवन यादव ने बताया कि 25 सितंबर को मोबाइल चोरी हो गया था। जिसके बाद जालसाज ने खाते से 1,14,768 रुपये निकाल लिए। वहीं, इंदिरानगर सेक्टर-8 स्थित पटेलनगर निवासी अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि 30 सितंबर को एक कॉल आयी। फोनकर्ता ने एसबीआइ योनो कस्टमर केयर कर्मी बनकर जानकारी हासिल की। उसके बाद खाते से 1.57 लाख रुपये निकाल लिए।

    उधर, आशियाना के बंगला बाजार स्थित सालेहनगर निवासी अविनय यादव डा. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट पर लाक बुक किया था। इसी दौरान जालसाज ने काल कर जानकारी ली। फिर खाते से 50 हजार निकाल लिए।

    इसके अलावा ठाकुरगंज बालागंज स्थित एकतानगर निवासी चंद्रभान दुबे ने बताया कि जालसाज ने क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के नाम खाते से 87,506 रुपये गायब कर दिए। वहीं, वृंदावन योजना निवासी सेवानिवृत्त शिक्षिका विद्या देवी श्रीवास्तव का खाता अंबेडकरनगर में है। जालसाज ने उनके खाते से 1,66,498 की आनलाइन शापिंग कर ली।