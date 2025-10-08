'क्राइम ब्रांच' का अधिकारी बन छात्र को अपने साथ कार में ले गया युवक, फिर जो हुआ- किसी ने नहीं सोचा
लखनऊ के सआदतगंज में एक चौंकाने वाली घटना हुई। एक बदमाश ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर अशफाक का अपहरण किया और गेमिंग घोटाले में फंसाकर दो लाख रुपये की फिरौती मांगी। मारपीट के बाद बदमाशों ने उसे घर के पास छोड़ दिया। अशफाक की माँ ने अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बदमाश ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर सआदतगंज के मोमिन नगर निवासी अशफाक का अपहरण किया। इसके बाद गेमिंग घोटाले में फंसाकर अपने दो साथियों के साथ छात्र से मारपीट कर दो लाख रुपये की फिरौती मांगी। रात करीब दो बजे पीड़ित को घर के पास छोड़कर फरार हो गए।
युवक की मां ने अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता शब्बो ने बताया कि शनिवार रात नौ बजे उनके बेटे अशफाक का दोस्त अयान बहाने से उसे अलीगंज ले गया।
लौटने के दौरान रास्ते में मड़ियांव के केशव नगर निवासी दीनेंद्र कुमार सिंह आया और खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए बेटे और दोस्त अयान को कार में बैठा लिया। कारण पूछने पर वह गेमिंग घोटाले में फंसाने की धमकी देने लगा फिर मारपीट कर दो लाख रुपये फिरौती मांगी।
कुछ देर बाद अयान ने भाई सलमान को बुलाया। सलमान ने मामला संभालने की बात कहते हुए अशफाक से बताया कि उसने दो लाख रुपये दीनेंद्र को दिए हैं। तुम घर से रकम लाकर मुझे दे दो। इसके बाद रात करीब दो बजे तीनों अशफाक को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। अशफाक ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर अशोक ने बताया कि दीनेंद्र को गिरफ्तार कर कार बरामद की है।
