'क्राइम ब्रांच' का अधिकारी बन छात्र को अपने साथ कार में ले गया युवक, फिर जो हुआ- किसी ने नहीं सोचा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बदमाश ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर सआदतगंज के मोमिन नगर निवासी अशफाक का अपहरण किया। इसके बाद गेमिंग घोटाले में फंसाकर अपने दो साथियों के साथ छात्र से मारपीट कर दो लाख रुपये की फिरौती मांगी। रात करीब दो बजे पीड़ित को घर के पास छोड़कर फरार हो गए।

युवक की मां ने अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता शब्बो ने बताया कि शनिवार रात नौ बजे उनके बेटे अशफाक का दोस्त अयान बहाने से उसे अलीगंज ले गया।

लौटने के दौरान रास्ते में मड़ियांव के केशव नगर निवासी दीनेंद्र कुमार सिंह आया और खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए बेटे और दोस्त अयान को कार में बैठा लिया। कारण पूछने पर वह गेमिंग घोटाले में फंसाने की धमकी देने लगा फिर मारपीट कर दो लाख रुपये फिरौती मांगी।