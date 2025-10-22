Lucknow Crime: विवादित दीवार पर झालर लगाने को लेकर विवाद और फायरिंग, एक की मौत

जागरण संवाददाता, लखनऊ: रायबरेली रोड के रेवतापुर गांव में विवादित दीवार पर झालर लगाने के दौरान दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में दोनों पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग हुई। गोली लगने से एक पक्ष के सोनू यादव की मौत हो गई।

बवाल में दोनों पक्षों से कुल आठ लोग घायल हो गए। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मारपीट करने वाले जिलाबदर अपराधी समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। फरार महिलाओं समेत अन्य की तलाश में दबिश जारी है। रेवतापुर गांव के प्रापर्टी डीलर अजय यादव और पड़ोसी अनुज के बीच कई वर्षों से रंजिश है। पुलिस के मुताबिक, अजय के घर के पास बनी एक दीवार में झालर लगाने को लेकर छोटी दीवाली पर अजय यादव का अनुज से विवाद हुआ था। सोमवार को वह घर के पास खड़ा था इसी बीच अनुज और उसके घर के लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध पर मारपीट की। अजय इस प्रकरण की शिकायत लेकर अनुज के घर पहुंचा तो अनुज और उसके परिवारजन ने हमला कर दिया।

अजय की तरफ से भी कुछ लोग आ गए और दोनों पक्षों में पथराव और मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इसी बीच अजय का भाई कपिल अपने पिता की लाइसेंसी रायफल लेकर छत पर पहुंचा और फायरिंग कर दी। घटना में अनुज के भाई सोनू यादव को पेट में गोली लग गई। इलाज के लिए उन्हें एपेक्स ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दी है।