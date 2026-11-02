राहुल गांधी मानहानि केस में लखनऊ कोर्ट का अहम फैसला, याचिकाकर्ता की मांग ठुकराई

विधि संवाददाता, लखनऊ। एमपी/एमएलए मामलों के विशेष मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे में वादी की अर्जी खारिज कर दी। वादी अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने अदालत से सक्षम अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

पांडे ने सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, के सी वेणु गोपालन, प्रियंका वाड्रा और जयराम रमेश के खिलाफ नौ सितंबर 2025 को वाद दाखिल किया था। अदालत में वादी और उनके गवाह अभिषेक मिश्रा तथा अंकित मिश्रा के बयान दर्ज हुए थे। प्रस्तावित आरोपियों के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि अभियोजन स्वीकृति के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने इसी स्तर पर वाद खारिज करने की मांग की थी। इसके बाद वादी ने दोबारा अर्जी देकर अनुरोध किया कि सक्षम अधिकारी को आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने और अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया जाए।