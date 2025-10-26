LDA का प्लॉट बताकर कराई फर्जी रजिस्ट्री, जालसाजों ने दंपति से 65 लाख रुपये ठगे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कानपुर रोड पर एलडीए का फ्री होल्ड प्लाट दिलाने का झांसा देकर जालसाजों ने दंपती से 65.50 लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने दूसरे के प्लाट की जाली रजिस्ट्री कर एलडीए की मोहर लगाकर बैनामा किया था।

बैनामा होने के बाद पीड़ित ने एलडीए में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया तब हुआ ठगी का राजफाश। इंस्पेक्टर बिजनौर शिवशंकर महादेवन ने बताया कि प्रापर्टी डीलर, पिता-पुत्र व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।



कानपुर रोड स्थित विष्णुलोक कालोनी निवासी दिव्या दीक्षित ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी और पति चंद्रमणि की मुलाकात दिव्यांक वत्स सिन्हा से हुई थी। बातचीत में आरोपित ने कानपुर रोड स्थित विश्ववती देवी नगर सेक्टर-डी में उचित कीमत पर प्लाट दिलाने की बात कही। बोला कि प्लाट का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट उसके नाम पर है।

प्लाट के पेपर देखने के बाद दिव्यांक ने पीड़ित की मुलाकात मनोहर लाल तोलानी और उसके बेटे गौतम तोलानी से कराई। आरोपितों ने बताया कि प्लाट जवाहर लाल गुरनानी को एलडीए से मिला है और उनके पक्ष में फ्री होल्ड था, जिसे आकाश दीप श्रीवास्तव ने खरीदा था और आकाश से उन्होंने क्रय किया था।

पेपर देखने के बाद प्लाट का सौदा 65.50 लाख रुपये में तय होने के बाद लोन और बचत खाते से रुपये आरोपितों को ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद मनोहर लाल ने रजिस्टर्ड बैनामा मई माह में दिव्या और चंद्रमणि को कर दिया। बैनामे के बाद दंपती अपना नाम दर्ज कराने के लिए एलडीए गए तो पता चला कि प्लाट कभी भी जवाहर लाल गुरनानी को आवंटित नहीं हुआ था और न ही रजिस्ट्री की गई है।