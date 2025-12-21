Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ में घूस लेते दारोगा गिरफ्तार, सीज वाहन छोड़ने के लिए मांगे थे 13 हजार रुपये

    By Santosh Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    लखनऊ के वृंदावन चौकी से दारोगा अमर प्रजापति को एंटी करप्शन टीम ने 13 हजार रुपये की घूस लेते गिरफ्तार किया। दारोगा ने सीज वाहन छोड़ने के मामले में रिपोर ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। एंटी करप्शन टीम ने 13 हजार रुपये की घूस लेते पीजीआइ थाने के वृंदावन चौकी से दारोगा अमर प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया।

    चौकी प्रभारी ने सीज वाहन छोड़ने के मामले में आख्या लगाने के लिए पीड़ित से 13 हजार रुपये की मांग की थी। शनिवार की शाम वह रुपये ले रहा थे। इसे लेकर पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते उसे गिरफ्तार कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अयोध्या के इनायत नगर निवासी शशांक की गाड़ी कुछ दिन पहले सीज की गई थी। इस मामले में न्यायालय से उन्हें गाड़ी छोड़ने का आदेश जारी कराने के लिए पीजीआइ पुलिस से आख्या लगवानी थी। इसकी विवेचना वृंदावन चौकी के दारोगा अमर प्रजापति कर रहा था।

    उसने आख्या लगाने के लिए पीड़ित पक्ष से रुपयों की मांग की। पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से मामले की शिकायत की थी। इसी आधार पर टीम ने ट्रैप लगाकर पीड़ित को रुपये देने के लिए भेजा।

    शनिवार को उसने चौकी में रुपये लेने के लिए शशांक को बुलाया था। वह रुपये ले रहा था, इसी बीच पीछे से एंटी करप्शन टीम अचानक पहुंची और दारोगा को पकड़ लिया। उसने भागने का प्रयास किया लेकिन टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

    रामपुर जनपद के रहने वाला आरोपित दारोगा अमर 2023 में पुलिस में भर्ती हुआ था। सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज ऋषभ यादव ने बताया कि दारोगा को गोसाईगंज थाने में दाखिल कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

    11 सितंबर को एक और दारोगा भी हुआ था गिरफ्तार

    वर्दी के दामन पर रिश्वतखोरी का दाग लगाने वाला एक और दारोगा 11 सितंबर को महानगर थाने की पेपर मिल चौकी से गिरफ्तार किया गया था। आरोपित दारोगा धनंजय सिंह दुष्कर्म के मामले में आरोपित का नाम मुकदमे से हटाने के लिए दो लाख रुपये ले रहा था। उसे भी एंटी करप्शन टीम ने उसकी चौकी से रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। मामले का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।