लखनऊ में घूस लेते दारोगा गिरफ्तार, सीज वाहन छोड़ने के लिए मांगे थे 13 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एंटी करप्शन टीम ने 13 हजार रुपये की घूस लेते पीजीआइ थाने के वृंदावन चौकी से दारोगा अमर प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। चौकी प्रभारी ने सीज वाहन छोड़ने के मामले में आख्या लगाने के लिए पीड़ित से 13 हजार रुपये की मांग की थी। शनिवार की शाम वह रुपये ले रहा थे। इसे लेकर पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते उसे गिरफ्तार कर लिया।

अयोध्या के इनायत नगर निवासी शशांक की गाड़ी कुछ दिन पहले सीज की गई थी। इस मामले में न्यायालय से उन्हें गाड़ी छोड़ने का आदेश जारी कराने के लिए पीजीआइ पुलिस से आख्या लगवानी थी। इसकी विवेचना वृंदावन चौकी के दारोगा अमर प्रजापति कर रहा था।

उसने आख्या लगाने के लिए पीड़ित पक्ष से रुपयों की मांग की। पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से मामले की शिकायत की थी। इसी आधार पर टीम ने ट्रैप लगाकर पीड़ित को रुपये देने के लिए भेजा। शनिवार को उसने चौकी में रुपये लेने के लिए शशांक को बुलाया था। वह रुपये ले रहा था, इसी बीच पीछे से एंटी करप्शन टीम अचानक पहुंची और दारोगा को पकड़ लिया। उसने भागने का प्रयास किया लेकिन टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।