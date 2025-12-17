सीएम योगी ने किस काम के लिए दिया अल्टीमेटम? कहा- पांच दिन में करें पूरा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। म्यूजियम के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यूरेशन व फिनिशिंग के कार्यों को पांच दिन में पूरा कराने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर हो रहे पेंटिंग के कार्य को भी देखा और जल्द खत्म कराने को कहा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, पेंटिंग व क्यूरेशन का कार्य उद्घाटन समारोह के दो दिन पूर्व पूरा कर लिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्र नायक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसंबर को करेंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचकर उद्घाटन समारोह की तैयारियों को देखा। निरीक्षण के दौरान पार्किंग, स्वच्छता व सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।

कहा, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम व दीवारों पर फेंसिंग को और ऊंचा किया जाए। उद्घाटन समारोह में किसी तरह की आवाजाही और ट्रैफिक की समस्या पैदा न हो इसके लिए चाक-चौबंद पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। पार्किंग की संख्या और लोगों के आने-जाने के मार्गों पर डायवर्जन और साइनेज की व्यवस्था को जल्द पूरा कराया जाए।

उपाध्यक्ष ने बताया, नगर निगम उद्घाटन समारोह के दिन साफ-सफाई, अस्थाई टायलेट और पेय जल की व्यवस्था कर रहा है। मूर्तियों का अनावरण के बाद म्यूजियम से बाहर निकल कर प्रधानमंत्री प्रेरणा स्थल पर बने मंच से गणमान्य अतिथियों व उद्घाटन समारोह के साक्षी बनने वाले लाखों प्रत्यक्षदर्शियों को संबोधित करेंगे। यहां कमिश्नर विजय विश्वास पंत, पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर आदि उपस्थित रहे।

मूर्तियों के बाद म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे पीएम

एलडीए वीसी ने मुख्यमंत्री को बताया, उद्घाटन समारोह के दिन प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं का अनावरण करके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीयता की भावना के संचार के लिए ट्राइ कलर बैलूंस छोड़े जाएंगे। प्रतिमा अनावरण के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र नायकों को समर्पित म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे।