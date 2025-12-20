मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ने बदली मुजाहिद की किस्मत, कभी खेती में तंगी और डिप्रेशन से थे परेशान

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। जब हौसले और सरकारी नीतियों का संगम होता है, तो डिप्रेशन और कंगाली की बेड़ियां भी टूट जाती हैं। लखीमपुर खीरी के मुजाहिद शेख इस बात का जीवंत प्रमाण हैं। तीन साल तक डिप्रेशन और सामाजिक उपेक्षा का दंश झेलने वाले मुजाहिद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' योजना एक फरिश्ता बनकर आई। आज मुजाहिद न केवल एक सफल उद्यमी हैं, बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को गांव-गांव तक पहुंचाकर सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं।

संघर्षों की तपिश और निराशा का दौर मुजाहिद का शुरुआती जीवन संघर्षों के बीच बीता। खेती की घटती आय और बढ़ते पारिवारिक बोझ ने उन्हें मानसिक तनाव की ओर धकेल दिया। आलम यह था कि आर्थिक तंगी के साथ-साथ समाज ने भी उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। तीन सालों तक डिप्रेशन से जूझने के बाद जब मुजाहिद ने वापसी की कोशिश की, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल 'रोजी-रोटी' का था।

योगी सरकार का संबल और आत्मनिर्भरता की ओर कदम इस मुश्किल घड़ी में मुजाहिद को योगी सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के बारे में पता चला। बिना गारंटी और ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा ने उनके भीतर के डर को आत्मविश्वास में बदल दिया। जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से उन्हें न केवल ऋण मिला, बल्कि व्यवसाय शुरू करने का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ।

डिजिटल मार्केटिंग और स्वास्थ्य सेवा का संगम मुजाहिद ने अपने गांव में 'MSOs एंटरप्राइजेज' के नाम से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत की। उन्होंने न केवल स्थानीय दुकानदारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा, बल्कि 'सलबोटॉमिस्ट' का कोर्स कर 'थायरोकेयर' की फ्रेंचाइजी भी ली। आज उनके माध्यम से ग्रामीणों को घर बैठे ब्लड टेस्ट और पैथोलॉजी की सुविधाएं मिल रही हैं। वे एक यूट्यूबर के रूप में भी सक्रिय हैं, जहाँ वे सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

परिवार के सपनों को मिले पंख मुजाहिद की सफलता ने उनके परिवार की तस्वीर बदल दी है। आज वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा दिला रहे हैं और अपनी कमाई से सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। मुजाहिद अब रुकना नहीं चाहते; वे गांव की बेटियों के लिए मुफ्त डिजिटल कोर्स शुरू करने जा रहे हैं ताकि वे भी उनकी तरह आत्मनिर्भर बन सकें।